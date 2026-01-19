Zaloguj się lub Zarejestruj

Film aktorski The Legend of Zelda trafi na Netflix po premierze kinowej

Mikołaj Berlik
2026/01/19 10:00
Sony potwierdza streamingową przyszłość jednej z najbardziej wyczekiwanych adaptacji gier.

O filmie The Legend of Zelda wciąż wiemy niewiele, ale właśnie pojawiła się jedna z kluczowych informacji dotyczących jego dystrybucji. Sony Pictures potwierdziło, że produkcja – zaplanowana na maj 2027 roku – po zakończeniu okna kinowego trafi na Netflixa w ramach umowy licencyjnej Pay-1.

The Legend of Zelda
The Legend of Zelda

The Legend of Zelda – streaming po kinach

Decyzja jest efektem rozszerzonej współpracy Sony Pictures z Netfliksem. W jej ramach do serwisu trafią także inne duże projekty studia, w tym Spider-Man: Beyond the Spider-Verse oraz cztery filmy o The Beatles w reżyserii Sama Mendesa. Oznacza to, że po okresie wyłączności kinowej oraz premierze na nośnikach fizycznych i VOD, Zelda będzie dostępna wyłącznie na Netflixie.

Paul Littmann, wiceprezes Sony Pictures Television ds. globalnej dystrybucji, podkreślił, że nowa umowa wzmacnia dotychczasowe partnerstwo i pozwala dotrzeć z wysokobudżetowymi premierami do globalnej widowni platformy.

GramTV przedstawia:

W listopadzie 2025 roku ujawniono pierwsze oficjalne wizerunki głównych bohaterów. W roli księżniczki Zeldy wystąpi Bo Bragason, natomiast Linka zagra Benjamin Evan Ainsworth. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w 2025 roku, ale szczegóły fabuły i pełna obsada wciąż pozostają tajemnicą. Według nieoficjalnych doniesień, do projektu może dołączyć jeden z aktorów znanych z serialu Severance.

Premiera filmu przypadnie rok po 40-leciu marki The Legend of Zelda, które Nintendo zamierza świętować także poza kinem – m.in. nowym zestawem LEGO. Aktorska adaptacja ma być jednak najważniejszym wydarzeniem jubileuszowym i jednym z największych filmowych projektów opartych na grach wideo.

Źródło:https://insider-gaming.com/legend-of-zelda-live-action-movie-will-stream-exclusively-on-netflix-after-theatrical-release/

