Film aktorski The Legend of Zelda trafi na Netflix po premierze kinowej

Sony potwierdza streamingową przyszłość jednej z najbardziej wyczekiwanych adaptacji gier.
O filmie The Legend of Zelda wciąż wiemy niewiele, ale właśnie pojawiła się jedna z kluczowych informacji dotyczących jego dystrybucji. Sony Pictures potwierdziło, że produkcja – zaplanowana na maj 2027 roku – po zakończeniu okna kinowego trafi na Netflixa w ramach umowy licencyjnej Pay-1.
The Legend of Zelda – streaming po kinach
Decyzja jest efektem rozszerzonej współpracy Sony Pictures z Netfliksem. W jej ramach do serwisu trafią także inne duże projekty studia, w tym Spider-Man: Beyond the Spider-Verse oraz cztery filmy o The Beatles w reżyserii Sama Mendesa. Oznacza to, że po okresie wyłączności kinowej oraz premierze na nośnikach fizycznych i VOD, Zelda będzie dostępna wyłącznie na Netflixie.
Paul Littmann, wiceprezes Sony Pictures Television ds. globalnej dystrybucji, podkreślił, że nowa umowa wzmacnia dotychczasowe partnerstwo i pozwala dotrzeć z wysokobudżetowymi premierami do globalnej widowni platformy.
W listopadzie 2025 roku ujawniono pierwsze oficjalne wizerunki głównych bohaterów. W roli księżniczki Zeldy wystąpi Bo Bragason, natomiast Linka zagra Benjamin Evan Ainsworth. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w 2025 roku, ale szczegóły fabuły i pełna obsada wciąż pozostają tajemnicą. Według nieoficjalnych doniesień, do projektu może dołączyć jeden z aktorów znanych z serialu Severance.
Premiera filmu przypadnie rok po 40-leciu marki The Legend of Zelda, które Nintendo zamierza świętować także poza kinem – m.in. nowym zestawem LEGO. Aktorska adaptacja ma być jednak najważniejszym wydarzeniem jubileuszowym i jednym z największych filmowych projektów opartych na grach wideo.
