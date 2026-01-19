Film aktorski The Legend of Zelda trafi na Netflix po premierze kinowej

O filmie The Legend of Zelda wciąż wiemy niewiele, ale właśnie pojawiła się jedna z kluczowych informacji dotyczących jego dystrybucji. Sony Pictures potwierdziło, że produkcja – zaplanowana na maj 2027 roku – po zakończeniu okna kinowego trafi na Netflixa w ramach umowy licencyjnej Pay-1.

The Legend of Zelda – streaming po kinach

Decyzja jest efektem rozszerzonej współpracy Sony Pictures z Netfliksem. W jej ramach do serwisu trafią także inne duże projekty studia, w tym Spider-Man: Beyond the Spider-Verse oraz cztery filmy o The Beatles w reżyserii Sama Mendesa. Oznacza to, że po okresie wyłączności kinowej oraz premierze na nośnikach fizycznych i VOD, Zelda będzie dostępna wyłącznie na Netflixie.