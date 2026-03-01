Zaloguj się lub Zarejestruj

Hollywood zekranizuje polski komiks. To kryminał z wiszącą na włosku wojną nuklearną

Jakub Piwoński
2026/03/01 19:50
Szymon Kudrański – warto zapamiętać to nazwisko. Jego autorska historia tak bardzo spodobała się hollywoodzkim producentom, że powstanie na jej podstawie film.

To jeden z największych międzynarodowych sukcesów polskiego twórcy komiksowego ostatnich lat. Pochodzący z Tarnowa rysownik i scenarzysta Szymon Kudrański doczeka się hollywoodzkiej ekranizacji swojej autorskiej powieści graficznej No Man’s Land. Projekt określany jest jako mroczny thriller w duchu filmów Siedem i Zodiak w reżyserii Davida Finchera. G

No Man’s Land – polski komiks ekranizowany przez Hollywood

Za realizację filmu odpowiada studio Vantage Pictures producenta Jasona Bermana. Ma on w swoim dorobku m.in. Air oraz Od góry do dołu. W projekt zaangażowana jest również firma Sustainable Imagination, współtworzona przez Kudrańskiego i Jona Levina, producenta nominowanego do Oscara dokumentu Wszystkie puste pokoje.

Komiks ukazał się nakładem Image Comics pod imprintem One Man Art i zakończył czterozeszytową serię pod koniec ubiegłego roku. Akcja rozgrywa się w 1963 roku, u szczytu zimnej wojny, na Wyspach Diomedesa położonych między Alaską a Syberią. Przez trzy miesiące w roku obie wyspy łączy lodowy pomost zwany Lodową Kurtyną. Gdy w samym centrum tej ziemi niczyjej zostaje odnalezione ciało kobiety, napięcie między USA a ZSRR grozi eskalacją konfliktu nuklearnego. Doświadczony agent FBI i ambitna funkcjonariuszka KGB muszą zawrzeć niełatwy sojusz, by rozwiązać zagadkę, zanim lód stopnieje.

Kudryński tak opowiada o historii, którą stworzył:

Kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się o Wyspach Diomedesa, w mojej głowie natychmiast pojawiło się jedno pytanie: co by było, gdyby dokładnie pośrodku mostu lodowego - nienależącego do nikogo i pozostającego poza jakąkolwiek jednoznaczną jurysdykcją - znaleziono ciało?

Kudrański jest twórcą scenariusza i rysunków. W jego portfolio znajdują się m.in. serie Spawn, Punisher, Batman oraz Green Lantern. Teraz jego autorska historia ma szansę podbić także świat kina.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/no-mans-land-movie-in-the-works-1236516335/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




