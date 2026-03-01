Hollywood zekranizuje polski komiks. To kryminał z wiszącą na włosku wojną nuklearną

Szymon Kudrański – warto zapamiętać to nazwisko. Jego autorska historia tak bardzo spodobała się hollywoodzkim producentom, że powstanie na jej podstawie film.

To jeden z największych międzynarodowych sukcesów polskiego twórcy komiksowego ostatnich lat. Pochodzący z Tarnowa rysownik i scenarzysta Szymon Kudrański doczeka się hollywoodzkiej ekranizacji swojej autorskiej powieści graficznej No Man’s Land. Projekt określany jest jako mroczny thriller w duchu filmów Siedem i Zodiak w reżyserii Davida Finchera. G

No Man’s Land – polski komiks ekranizowany przez Hollywood

Za realizację filmu odpowiada studio Vantage Pictures producenta Jasona Bermana. Ma on w swoim dorobku m.in. Air oraz Od góry do dołu. W projekt zaangażowana jest również firma Sustainable Imagination, współtworzona przez Kudrańskiego i Jona Levina, producenta nominowanego do Oscara dokumentu Wszystkie puste pokoje.