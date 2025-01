Aktor z Rozdzielenia, serialu science fiction, nigdy nie wysłał maila i nie ma telefonu komórkowego

Christpher Walken dał do zrozumienia, że jest bardzo oportny w stosunku do technologii.

Jego podejście do nowoczesnych gadżetów kontrastuje z jego ostatnimi dokonaniami filmowymi. Walken, który niedawno wystąpił w Diunie: Część druga i serialu Rozdzielenie, świetnie odnajduje się w opowieściach, gdzie technologia odgrywa kluczową rolę. Jednak, jak sam podkreśla, nie pozwala, by zdominowała ona scenariusz jego życia.

Nie mam telefonu komórkowego. Nigdy nie pisałem e-maili ani, jak to się nazywa, nie pisałem na Twitterze. Ja też nigdy nie miałem zegarka. Ale jeśli potrzebuję czasu, po prostu pytam kogoś. Podobnie, od czasu do czasu, gdy muszę skorzystać z telefonu, po prostu pytam, czy mogę go pożyczyć.

Nie jest jedynym artystą, który dystansuje się od technologii. Christopher Nolan przyznał swego czasu, że pracuje na komputerze bez dostępu do internetu, by uniknąć rozpraszaczy. Ed Sheeran od 2015 roku nie ma telefonu, a komunikację ogranicza do cotygodniowego sprawdzania e-maili na tablecie. Nawet giganci technologiczni, jak Bill Gates i Steve Jobs, ograniczali dostęp swoich dzieci do smartfonów.

W czasach, gdy smartfony stały się niemal przedłużeniem ludzkiego ciała, Walken przypomina, że można żyć inaczej. Jego wybór to z dzisiejszej perspektywy ekstrawagancja, ale także świadoma decyzja, mająca na celu uwolnienie się od technologicznej presji. Tymczasem drugi sezon Rozdzielenia zadebiutował już na platformie Apple TV. Na razie dostępne są dwa odcinki. Nasza recenzja jest już dostępna.