Switch 2 mógł pojawić się pod inną nazwą. Nintendo jednak skrupulatnie przemyślało nazewnictwo

Mieliśmy mnóstwo pomysłów i naprawdę trudno było znaleźć odpowiedni. Rozważaliśmy nawet nazwę Super Nintendo Switch, jednak Super NES, który pojawił się po NES-ie, nie pozwalał na odtwarzanie gier z poprzedniej konsoli. Ponieważ Switch 2 będzie kompatybilny z grami z pierwszego Switcha, uznaliśmy, że nazwa w stylu Super NES nie byłaby odpowiednia. Switch 2 to nowy system z ulepszoną wydajnością, ale chcemy, by gracze nie skupiali się na specyfikacji, lecz postrzegali go jako kolejną konsolę Nintendo. Chcieliśmy, by nazwa jasno wskazywała, że to następca Switcha – dlatego postawiliśmy na Nintendo Switch 2.