Zaloguj się lub Zarejestruj

Aktor z Oscarem na koncie poczuł ulgę, gdy Nolan nie obsadził go w Odysei

Jakub Piwoński
2025/09/08 13:50
0
0

Cillian Murphy ma długą historię współpracy z Nolanem.

Jak wiemy, zakończyły się już zdjęcia do Odysei – filmu, który zapowiadany jest już teraz jako spektakularne wydarzenie. Znamienne jest, że rok przed premierą filmu sprzedawane są już bilety na seans. Nie wszyscy jednak chcieli być częścią tego widowiska. Cillian Murphy, aktor, który ma długą historię współpracy z Nolanem, zdecydowanie woli zapoznać się z filmem z perspektywy widza, a nie aktora.

Cillian Murphy
Cillian Murphy

Cillian Murphy odczuwa “ROMO”

Cillian Murphy i Christopher Nolan mają za sobą wieloletnią współpracę – od Batmana po nagrodzonego Oscarem Oppenheimera. Tym razem jednak aktor nie pojawi się w najnowszym projekcie reżysera. Murphy skomentował to podczas promocji swojego nowego filmu Steve.

Wyszedł już zwiastun? Mam ROMO [relief of missing out, czyli ulgę, że mnie to omija, przyp. red.]. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę ten film. Jeśli ktoś potrafi zmierzyć się z Odyseją, to właśnie Christopher Nolan. To twórca jeden na milion, a jego praca stanowi ogromną część mojego zawodowego życia.

GramTV przedstawia:

Odyseja nie narzeka jednak na brak rozpoznawalnych nazwisk. W obsadzie widowiska Nolana znaleźli się m.in. Matt Damon, Tom Holland, Jon Bernthal, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Rafi Gavron, Shiloh Fernandez, Mia Goth i Corey Hawkins.

Produkcja, której budżet sięga 250 mln dolarów, jest najdroższym filmem w karierze Nolana. Odyseja, oparta na klasycznym eposie Homera o powrocie Odyseusza z wojny trojańskiej, trafi na wielkie ekrany 17 lipca 2026 roku. Razem z Murphy czekamy na premierę.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/cillian-murphy-christopher-nolan-odyssey-1236510269/

Tagi:

Popkultura
aktor
Christopher Nolan
Cillian Murphy
Odyseja
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112