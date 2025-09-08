Aktor z Oscarem na koncie poczuł ulgę, gdy Nolan nie obsadził go w Odysei

Cillian Murphy i Christopher Nolan mają za sobą wieloletnią współpracę – od Batmana po nagrodzonego Oscarem Oppenheimera. Tym razem jednak aktor nie pojawi się w najnowszym projekcie reżysera. Murphy skomentował to podczas promocji swojego nowego filmu Steve.
Wyszedł już zwiastun? Mam ROMO [relief of missing out, czyli ulgę, że mnie to omija, przyp. red.]. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę ten film. Jeśli ktoś potrafi zmierzyć się z Odyseją, to właśnie Christopher Nolan. To twórca jeden na milion, a jego praca stanowi ogromną część mojego zawodowego życia.
Odyseja nie narzeka jednak na brak rozpoznawalnych nazwisk. W obsadzie widowiska Nolana znaleźli się m.in. Matt Damon, Tom Holland, Jon Bernthal, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin, Samantha Morton, Jesse Garcia, Will Yun Lee, Rafi Gavron, Shiloh Fernandez, Mia Goth i Corey Hawkins.
Produkcja, której budżet sięga 250 mln dolarów, jest najdroższym filmem w karierze Nolana. Odyseja, oparta na klasycznym eposie Homera o powrocie Odyseusza z wojny trojańskiej, trafi na wielkie ekrany 17 lipca 2026 roku. Razem z Murphy czekamy na premierę.
