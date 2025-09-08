Aktor z Oscarem na koncie poczuł ulgę, gdy Nolan nie obsadził go w Odysei

Jak wiemy, zakończyły się już zdjęcia do Odysei – filmu, który zapowiadany jest już teraz jako spektakularne wydarzenie. Znamienne jest, że rok przed premierą filmu sprzedawane są już bilety na seans. Nie wszyscy jednak chcieli być częścią tego widowiska. Cillian Murphy, aktor, który ma długą historię współpracy z Nolanem, zdecydowanie woli zapoznać się z filmem z perspektywy widza, a nie aktora.

Cillian Murphy odczuwa “ROMO”

Cillian Murphy i Christopher Nolan mają za sobą wieloletnią współpracę – od Batmana po nagrodzonego Oscarem Oppenheimera. Tym razem jednak aktor nie pojawi się w najnowszym projekcie reżysera. Murphy skomentował to podczas promocji swojego nowego filmu Steve.