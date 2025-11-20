Zaloguj się lub Zarejestruj

Disney robija bankd dla aktorów głosowych w Krainie Lodu 3 i 4. Kosmiczne wynagrodzenia

Jakub Piwoński
2025/11/20 17:10
Disney najwyraźniej jest zdeterminowany, by aktorzy współpracowali przy kontynuacjach. Pytanie tylko – ile ostatecznie wyniesie budżet filmów?

Disney szykuje się do kontynuacji jednej z najbardziej dochodowych serii animowanych w historii, a liczby dotyczące wynagrodzeń aktorów głosowych wprawiają w osłupienie. Kristen Bell, Josh Gad i Idina Menzel mają otrzymać ponad 60 milionów dolarów każdy za udział w dwóch nowych sequelach — Krainie Lodu 3 i Krainie Lodu 4.

Disney rozbija bank dla aktorów głosowych w Krainie Lodu 3 i 4

To bezprecedensowa kwota w historii animacji. Dla porównania, Tom Hanks zarobił 20 mln dolarów za Toy Story 4, a Eddie Murphy 15 mln dolarów za Shrek 2. Tu jednak mówimy o łącznych kontraktach na dwa filmy przekraczających 100 milionów dolarów tylko za dubbing. Nie trzeba dodawać, że budżety widowisk wzrosną wówczas w sposób znaczący.

Disney nie szczędził środków najpewniej wiedząc, że seria generuje ogromne zyski. Kraina Lodu 2 w 2019 roku zarobiła 1,4 miliarda dolarów na całym świecie, a oryginał przyniósł 1,3 miliarda. Sprzedaż gadżetów z serii szacuje się na 11 miliardów dolarów. Kraina Lodu to jedna z ostatnich, najbardziej dochodowych marek studia.

Bell, Gad i Menzel powrócą jako głosy Anny, Olafa i Elsy, a Jennifer Lee ponownie wyreżyseruje filmy. Premiera Krainy Lodu 3 zaplanowana jest na Święto Dziękczynienia 2027 roku, podczas gdy data premiery czwartej części wciąż nie została ujawniona. Tak wysoki kontrakt pokazuje, jak poważnie Disney traktuje powrót swoich najbardziej rozpoznawalnych bohaterów i podkreśla nietypową skalę inwestycji w aktorów głosowych.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


