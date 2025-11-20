Disney robija bankd dla aktorów głosowych w Krainie Lodu 3 i 4. Kosmiczne wynagrodzenia

Disney najwyraźniej jest zdeterminowany, by aktorzy współpracowali przy kontynuacjach. Pytanie tylko – ile ostatecznie wyniesie budżet filmów?

Disney szykuje się do kontynuacji jednej z najbardziej dochodowych serii animowanych w historii, a liczby dotyczące wynagrodzeń aktorów głosowych wprawiają w osłupienie. Kristen Bell, Josh Gad i Idina Menzel mają otrzymać ponad 60 milionów dolarów każdy za udział w dwóch nowych sequelach — Krainie Lodu 3 i Krainie Lodu 4.

Disney rozbija bank dla aktorów głosowych w Krainie Lodu 3 i 4

To bezprecedensowa kwota w historii animacji. Dla porównania, Tom Hanks zarobił 20 mln dolarów za Toy Story 4, a Eddie Murphy 15 mln dolarów za Shrek 2. Tu jednak mówimy o łącznych kontraktach na dwa filmy przekraczających 100 milionów dolarów tylko za dubbing. Nie trzeba dodawać, że budżety widowisk wzrosną wówczas w sposób znaczący.