Tak kultowy Screamer powstaje z popiołów. Niezawodny Troy Baker użycza głosu w nadchodzących wyścigach

W serwisie YouTube pojawił się nowy film dokumentalny zatytułowany Road to Screamer, który pokazuje odrodzenie kultowej wyścigowej ikony lat 90.

Studio Milestone opublikowało 18-minutowy film dokumentalny Road to Screamer, który odsłania kulisy pracy nad nową odsłoną legendarnej serii wyścigów arcade. Materiał oferuje wyjątkowy wgląd w proces twórczy, od pierwotnych inspiracji, aż po nową wizję gry przeznaczoną dla współczesnych odbiorców. W materiale poruszono także kwestie dubbingu, w którym bierze udział legendarny Troy Baker. Screamer na obszernym materiale Produkcja oparta jest na wywiadach z kluczowymi twórcami, zarówno z zespołu Milestone, jak i globalnych partnerów kreatywnych, takich jak Polygon Pictures czy Plumehead, którzy wspólnie pracują nad przedstawieniem marki Screamer nowemu pokoleniu graczy. Dokument podkreśla transformację od nostalgii lat 90. do futurystycznego, dystopijnego świata, stanowiącego trzon nowej odsłony serii.

Dyrektor ds. rozwoju i kreatywności Milestone, Michele Caletti oraz producent wykonawczy i zastępca dyrektora kreatywnego Andrea Basilio otwierają film refleksją na temat dziedzictwa oryginalnego Screamera. Twórcy zaznaczają, że ich celem jest przywrócenie ducha arcade’owej serii, ale jednocześnie wzbogacenie go o narrację płynnie splecioną z wyścigową rozgrywką. Ta wizja nabiera kształtów za sprawą Federica Cardiniego, dyrektora gry, który przedstawia innowacyjny system sterowania dwoma analogami oraz System Echo, mechanikę łączącą wydarzenia na torze z opowieścią o postaciach. Cardini, czerpiąc inspiracje z gier walki, wyjaśnia również, że każda postać będzie dysponować unikalnymi umiejętnościami specjalnymi, co ma nadać rywalizacji dodatkowej głębi.

Projektant fabuły Kerry Kazmierowicztrimm opisuje z kolei świat Screamera jako dystopijną przyszłość, w której pięć drużyn i piętnastu kierowców rywalizuje, mierząc się z tematami zemsty, traumy, żałoby i odkupienia. Silnie zarysowana narracja wpływała również na projekt pojazdów i styl wizualny gry. Aspekt emocjonalny i stylistykę inspirowaną anime podkreśla Daisuke Shimamura z Polygon Pictures, odpowiedzialny za animowane przerywniki filmowe, które mają pogłębiać osobiste historie postaci i wzmacniać dramaturgię. W filmie pojawiają się także Troy Baker i Aleks Le, którzy użyczają głosów postaciom Mr. A oraz Hiroshi. Baker zwraca uwagę, że po raz pierwszy w karierze wciela się w rolę czarnego charakteru w grze wideo, natomiast Le opowiada o swoim podejściu do reinterpretacji archetypu bohatera. Premiera nowego Screamera planowana jest na 2026 rok. Gra trafi na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.