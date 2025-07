W poszukiwaniu GOTY, czyli sprawdzamy najlepsze gry 1. połowy roku

Od kilku lat zawsze na początku lipca prezentuję zestawienie najlepszych gier pierwszej połowy roku. W końcu mamy dobry moment na wstępne podsumowania i zastanowienie się, czy na półkach sklepowych jest już tegoroczne GOTY, czy może jeszcze musimy na nie poczekać.

Fantastycznych gier nie brakowało. Już w lutym wielu koronowało Kingdom Come: Deliverance II, a niedługo później branża oszalała na punkcie Clair Obscur: Expedition 33. Było też kilka innych, bardzo mocnych tytułów, jak Split Fiction czy Doom: The Dark Ages. Zdecydowanie jest w co grać.

Jakie gry były najlepsze? Aby być w pełni obiektywnym oparłem się tylko na wyniku na Metacritic. Pominąłem też polskie gry - zestawienie najlepszych tytułów od rodzimych studiów znajdziecie tutaj.

Najlepsze gry 2025 - stan na połowę roku

10. Lonely Mountains: Snow Riders (87%)

Zestawienie zaczynamy od sequela popularnego Lonely Mountains - tym jednak razem rower zamieniamy na narty, a góry pokrywają się grubą warstwą śniegu. Bez zmian z kolei pozostają emocje towarzyszące rozgrywce. Ta seria to z jednej strony niesamowity relaks związany z przemierzaniem kolejnych szlaków w otoczeniu wspaniałych widoków. Z drugiej strony, gra cechuje się dużym wyzwaniem. To wszystko udaje się zgrabnie połączyć tworząc rozgrywkę, która z jednej strony odpręża, z drugiej dostarcza dużo satysfakcji z pokonywania kolejnych przeszkód. Średnia ocen potwierdza, że warto wrócić do świata Lonely Mountains.

9. StarVaders (87%)

W zestawieniu najlepszych gier pierwszej połowy roku znajdzie się kilka mniej oczywistych tytułów, o których część z Was pewnie nie słyszała. Pierwszą taką perełką jest StarVaders, które może się pochwalić średnią na poziomie imponującego 87%. Rozgrywka to, jak przystało na popularnego indyka, połączenie roguelike oraz deck builder. Mimo wszystko gra ma w sobie sporo świeżych pomysłów oraz tonę możliwości tworzenia combosów i zestawów kart. Gracze chwalą StarVaders za niezwykle uzależniającą rozgrywkę - w pozytywnym tego słowa znaczeniu, podobnie jak rok temu było to z Balatro. Zapamiętajcie więc ten tytuł, bo w podsumowaniach roku może mieć dużo do powiedzenia.

8. The Roottrees are Dead (87%)

Kolejna, mniej znana gra, która w pewnym sensie nie jest niczym nowym. The Roottrees are Dead to kryminalna opowieść wydana jeszcze w 2023 roku na przeglądarki. Dopiero jednak w styczniu doczekaliśmy się powtórnej premiery, już na Steamie, w dodatku w nieco zmienionej wersji, z lepszą grafiką czy dodatkową sprawą do rozwiązania. Dzięki temu szersze grono graczy mogło wreszcie poznać ten niezwykle wciągający kryminał, w którym niczym prawdziwy detektyw możemy się zagłębić w szczegóły spraw, przeglądać dowody i odkryć tajemnice rodziny Roottreesów. To wszystko w realiach lat 90-tych, kiedy internet dopiero raczkował i większość rzeczy robiło się analogowo. Dla miłośników dobrych historii oraz łamigłówek, zdecydowanie pozycja godna polecenia.

7. Monster Train 2 (87%)

Sektor gier indie nigdy nie słynął z udanych sequeli. Rzadko kiedy niezależni twórcy tworzą kontynuacje swoich hitów, a jak już, zazwyczaj nie odnoszą one sukcesów. Monster Train jest wyjątkiem od tego. Zespół Shiny Shoe nie zdecydował się na rewolucję. To bezpieczny, ale też przemyślany sequel, którego fundamenty nie porzucają tego, co zachwyciło nas w pierwszej odsłonie. Zamiast gruntownej przebudowy mamy wszystko to samo, ale lepiej wykonane i z dodatkiem kilku świeżych rozwiązań. To sprawia, że wszyscy ci, którzy lubią połączenie deck buildera z roguelike nie mogą się oderwać od rozgrywki. W szczególności jeśli są fanami pierwszej odsłony. Bezpieczna kontynuacja, ale wykonana na absolutnie topowym poziomie.

6. Kingdom Come: Deliverance II (88%)

W lutym dużo było głosów o tym, że sequel Kingdom Come będzie tegorocznym GOTY. Nie da się ukryć, że to wspaniała gra – ogromna, widowiskowa, dopracowana i różnorodna. Oczywiście bariery wejścia są duże, a walka nie każdemu przypadnie do gustu. Fani jednak są zachwyceni. Wystarczyło to tylko na szóste miejsce. To lekcja, aby w lutym nie wręczać tytułu GOTY. Problem Kingdom Come: Deliverance II polega właśnie na, dla wielu, nieprzystępnej rozgrywce. Nic więc dziwnego, że część osób odbiła się od tej czeskiej megaprodukcji. Cała reszta jednak bawiła się fantastycznie.