Ten głos zna każdy fan Baldur's Gate 3. Aktor zagra teraz owada w kosmicznym RPG

I jak sam twierdzi: “Hej, owady potrafią być seksowne”.

Neil Newbon, znany fanom Baldur’s Gate 3 jako charyzmatyczny Astarion, ponownie zabłyśnie w roli towarzysza — tym razem w zupełnie innym uniwersum. W nadchodzącej grze Starfinder: Afterlight aktor wcieli się w Preacha, insektoidalnego mistyka z rasy Shirren, który opiekuje się uroczą larwą o imieniu Złota. Aktor z Baldur’s Gate 3 zagra w Starfinder: Afterlight Newbon, laureat wielu nagród i uznany artysta motion capture, już wcześniej ogłosił, że będzie pełnił funkcję reżysera dubbingu w Starfinder: Afterlight. Teraz potwierdzono, że użyczy też głosu jednej z głównych postaci. W rozmowie z GameRant aktor przyznał, że nie trzeba go było długo namawiać do przyjęcia tej roli: “Potrzebowałem bardzo niewiele perswazji ze strony Epictellers Entertainment” – przyznaje.

Preach dołącza do załogi bohaterów, w skład której wchodzą: Kole Stryker (Fred Tatasciore), Tycho (Inel Tomlinson), Lu-323 (Melissa Medina) oraz Sterling (James Alexander). Wspólnie wyruszają na poszukiwanie zaginionego kapitana Khaliego, w którego wcieli się Carolina Ravassa. Newbon opisał Preacha jako „trochę mola książkowego” i oddanego opiekuna larwy Złotej, którą według przepowiedni czeka wielkie przeznaczenie. Jak zdradził, jego bohater pełni w drużynie rolę „ojca”, podczas gdy kapitan Khali jest swoistą „matką” grupy. Aktor z humorem dodał, że nadał swojej postaci przezwiska „Bug Daddy” i „Daddy Preach” – i nie zdziwi się, jeśli fani szybko je podchwycą. Choć Preach różni się diametralnie od uwodzicielskiego Astariona, Newbon zasugerował, że również ta postać może mieć coś do zaoferowania graczom szukającym wątków romantycznych Hej, owady potrafią być seksowne. Tak tylko mówię. Jak modliszka, człowieku. Spójrz na nie.

Carolina Ravassa, grająca Khali, przyznała, że ma pełne zaufanie do umiejętności kolegi: Wiesz, Neil jest tak utalentowany, że sprawi, że ten insektoid będzie seksowny. Nawet z dziwnym głosem czy czymkolwiek innym, będzie seksownie. Starfinder: Afterlight to narracyjne RPG science-fantasy z turowym systemem walki, osadzone w uniwersum popularnej gry fabularnej Starfinder. Gracze poprowadzą drużynę kosmicznych towarzyszy w misji ratunkowej, łączącej eksplorację, decyzje moralne i taktyczne starcia w galaktyce pełnej magii i technologii. Fani, którzy chcą poznać Preacha i resztę załogi wcześniej, mogą wesprzeć kampanię Starfinder: Afterlight na Kickstarterze, otwartą do 6 listopada. Gra ma trafić do wczesnego dostępu PC w 2026 roku, a twórcy zapowiadają kolejne ujawnienia obsady w nadchodzących miesiącach.

