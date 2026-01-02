Aktor głosowy przyznaje, że był przerażony wcieleniem się w Batmana w nowej grze z serii LEGO

Aktor głosowy wcielający się w głównego bohatera gry LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, wypowiedział się na temat nagrań.
Wraz ze zbliżającą się premierą gry LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, zaplanowaną na 29 maja, aktor użyczający głosu Mrocznemu Rycerzowi opowiedział o kulisach pracy nad jedną z najbardziej ikonicznych postaci popkultury. W rozmowie z serwisem GamesRadar, Shai Matheson przyznał, że możliwość zagrania Batmana była dla niego zarówno ogromnym zaszczytem, jak i źródłem dużej tremy.
Aktor głosowy o nagraniach do nowego LEGO Batmana
Shai Matheson, znany między innymi z ról Lubora w Final Fantasy XVI oraz Cammuraviego w Xenoblade Chronicles 3, zdradził, że jest fanem Batmana od dziecka. Jak podkreślił, jego interpretacja postaci w dużej mierze inspirowana jest kreacją Michaela Keatona z filmu Batman z 1989 roku w reżyserii Tima Burtona:
Jestem fanem Batmana przez całe życie, więc mam go dosłownie we krwi. Oglądałem te filmy, odkąd byłem chyba za młody. Batman Returns to mój ulubiony film wszech czasów, nie tylko jeśli chodzi o Batmana. Michael Keaton zawsze był dla mnie tym “właściwym” Batmanem. Myślę, że to wszystko było we mnie od dawna.
Aktor podkreślił, że przed rozpoczęciem nagrań intensywnie przygotowywał się do roli, ponownie oglądając wszystkie filmy, analizując materiały wideo oraz fragmenty z serii Batman: Arkham, aby jak najlepiej zanurzyć się w postać. Matheson odniósł się również do faktu, że dołącza do grona legendarnych aktorów, którzy na przestrzeni lat wcielali się w Batmana, takich jak Michael Keaton czy Kevin Conroy, kultowy głos bohatera w Batman: The Animated Series oraz serii Batman: Arkham:
Jeśli chodzi o głos, Kevin Conroy jest punktem odniesienia, najlepszym z najlepszych. To sprawia, że jest to bardzo przerażające. Jestem wręcz sparaliżowany myślą o dołączeniu do listy osób, które oddały swój głos i talent aktorski tej postaci. Mimo wszystko, czuję się niewiarygodnie zaszczycony. Mam wrażenie, jakbym wygrał jakiś konkurs tylko po to, żeby móc w tym uczestniczyć.
GramTV przedstawia:
Zaangażowanie aktora, który jest fanem Batmana dobrze wpisuje się w wizję studia TT Games. Wcześniej dyrektor strategiczny studia, Johnathan Smith, zapowiadał, że LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight będzie czerpać z bardzo szerokiego wachlarza historii o Mrocznym Rycerzu:
To fuzja wszystkich ikonicznych momentów, które pamiętacie, połączonych z mniej oczywistymi odniesieniami i naszym charakterystycznym humorem, aby ożywić doświadczenie stawania się Mrocznym Rycerzem. Czerpiemy z całego dorobku Batmana, łączymy te elementy i tworzymy jedną, spójną historię. Dysponujemy niezwykle bogatym materiałem źródłowym i jesteśmy podekscytowani, że nikt wcześniej nie połączył tego wszystkiego w jednej grze wideo. Dzięki nowej technologii, immersyjnemu Gotham i mechanikom wspierającym emocjonalną podróż bohatera możemy zaoferować doświadczenie, jakiego gracze jeszcze nie widzieli.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!