Aktor głosowy przyznaje, że był przerażony wcieleniem się w Batmana w nowej grze z serii LEGO

Wraz ze zbliżającą się premierą gry LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, zaplanowaną na 29 maja, aktor użyczający głosu Mrocznemu Rycerzowi opowiedział o kulisach pracy nad jedną z najbardziej ikonicznych postaci popkultury. W rozmowie z serwisem GamesRadar, Shai Matheson przyznał, że możliwość zagrania Batmana była dla niego zarówno ogromnym zaszczytem, jak i źródłem dużej tremy.

Aktor głosowy o nagraniach do nowego LEGO Batmana

Shai Matheson, znany między innymi z ról Lubora w Final Fantasy XVI oraz Cammuraviego w Xenoblade Chronicles 3, zdradził, że jest fanem Batmana od dziecka. Jak podkreślił, jego interpretacja postaci w dużej mierze inspirowana jest kreacją Michaela Keatona z filmu Batman z 1989 roku w reżyserii Tima Burtona: