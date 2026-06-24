AI sklonowało głos Michaela Caine'a. Wszystko na potrzeby audiobooka Homera

Dla tych, którzy mają czas, są książki. Dla tych, których czasu nie mają, są audiobooki. Dla kogo natomiast jest omawiany produkt?

W aplikacji ElevenReader znalazł się audiobook Odysei Homera – słynnego poematu, który po dziś dzień pobudza wyobraźnię i inspiruje twórców. Wystarczy wspomnieć filmową adaptację w reżyserii Christophera Nolana , która już latem tego roku trafi na ekrany kin. Ale tutaj, jak zostało wspomniane, mowa o audiobooku. Rolę lektora pełni w nim legendarny Michael Caine – znany z takich produkcji jak Alfie, Włoska Robota czy też Trylogia Mrocznego Rycerza . Z branżą Brytyjczyk pożegnał się w 2023 roku za sprawą filmu biograficznego Wielki uciekinier. Od tego czasu 93-latek może cieszyć się urokami emerytury.

Tymczasem pełny audiobook Odysei trwa aż 13 godzin. Jak tak sędziwemu aktorowi udało się wykonać tak tytaniczną pracę. Otóż… zastąpiła go sztuczna inteligencja. Warto bowiem wspomnieć, że ElevenReader to aplikacja zajmującej się AI firmy ElevenLabs, z którą Cain, podobnie jak np. Matthew McConaughey, współpracuje od ubiegłego roku. To ona w 6 tygodni stworzyła audiobook czytany wygenerowanym przez sztuczną inteligencję głosem Caina. Jakie są tego efekty? Próbkę można już odsłuchać, gdyż twórcy postanowili upublicznić ją w sieci. Cały audiobook również jest już dostępny za darmo poprzez wspomnianą aplikację.

Odyseja to jedna z najwspanialszych historii, jakie kiedykolwiek opowiedziano. Przez blisko trzy tysiąclecia jej motywy wytrwałości, lojalności, pokusy oraz nieustannego powołania do domu rezonowały w różnych kulturach i pokoleniach. Łącząc klasyczne opowiadanie historii z cyfrową innowacją, ten ponadczasowy epos zostaje przedstawiony na nowo dla współczesnych odbiorców – stwierdził Cain.

Przez wieki historie takie jak Odyseja były przekazywane z pokolenia na pokolenie poprzez słowo pisane i mówione. Ta produkcja buduje na tej tradycji, łącząc ludzką kreatywność z najnowszymi możliwościami produkcji AI, aby stworzyć wrażenia z audiobooka, które są naprawdę immersyjne – dodał Jack McDermott, lider rozwoju w ElevenLabs.