Michael Caine i Matthew McConaughey nie boją się AI. Gwiazdy Hollywood wchodzą w biznes ze sztuczną inteligencją

Dzięki takim inicjatywom Hollywood powoli zaczyna oswajać się z myślą, że sztuczna inteligencja może nie tylko zastępować ludzi – ale także z nimi współpracować.

Podczas gdy część Hollywood wciąż patrzy na sztuczną inteligencję z nieufnością, inni widzą w niej szansę na rozwój — i nowe źródło dochodu. Do tego grona dołączyli Michael Caine oraz Matthew McConaughey, którzy nawiązali współpracę z firmą ElevenLabs, specjalizującą się w generowaniu realistycznych głosów przy użyciu AI.

Aktorzy wchodzą w biznes z AI

Caine podpisał umowę, która pozwala wykorzystać jego głos w ramach projektu Iconic Voice Marketplace — platformy, na której użytkownicy mogą zamawiać głosy znanych osób do audiobooków, artykułów czy projektów komercyjnych. Wśród dostępnych głosów znajdą się nie tylko żyjący artyści, tacy jak Art Garfunkel czy Liza Minnelli, ale też legendy kina, m.in. John Wayne, Laurence Olivier i Judy Garland.