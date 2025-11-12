Michael Caine i Matthew McConaughey nie boją się AI. Gwiazdy Hollywood wchodzą w biznes ze sztuczną inteligencją

Dzięki takim inicjatywom Hollywood powoli zaczyna oswajać się z myślą, że sztuczna inteligencja może nie tylko zastępować ludzi – ale także z nimi współpracować.
Podczas gdy część Hollywood wciąż patrzy na sztuczną inteligencję z nieufnością, inni widzą w niej szansę na rozwój — i nowe źródło dochodu. Do tego grona dołączyli Michael Caine oraz Matthew McConaughey, którzy nawiązali współpracę z firmą ElevenLabs, specjalizującą się w generowaniu realistycznych głosów przy użyciu AI.
Aktorzy wchodzą w biznes z AI
Caine podpisał umowę, która pozwala wykorzystać jego głos w ramach projektu Iconic Voice Marketplace — platformy, na której użytkownicy mogą zamawiać głosy znanych osób do audiobooków, artykułów czy projektów komercyjnych. Wśród dostępnych głosów znajdą się nie tylko żyjący artyści, tacy jak Art Garfunkel czy Liza Minnelli, ale też legendy kina, m.in. John Wayne, Laurence Olivier i Judy Garland.
Aktor nie tylko udostępnił swój głos, ale także nagrał reklamę promującą inicjatywę ElevenLabs. Jego brzmienie pojawi się również w aplikacji ElevenReader, która potrafi odczytywać książki, artykuły i pliki PDF głosem znanych osobistości.
Od lat użyczam głosu historiom, które poruszają ludzi. Teraz pomagam innym znaleźć swój głos. ElevenLabs nie zastępuje człowieczeństwa – celebruje je – powiedział Caine.
Matthew McConaughey, który został inwestorem ElevenLabs, wykorzysta technologię firmy w rozwoju swojego newslettera Lyrics of Livin’, który doczeka się hiszpańskojęzycznej edycji. Sam projekt Iconic Voice Marketplace działa na zasadzie pośrednictwa — łączy osoby zainteresowane wykorzystaniem danego głosu z właścicielami praw, a po ustaleniu warunków ElevenLabs realizuje zlecenie przy użyciu swojej technologii klonowania głosu.
Firma podkreśla, że współpraca z żyjącymi artystami i ich przedstawicielami to sposób na etyczne wykorzystanie AI w branży, zwłaszcza po fali kontrowersji.Co ciekawe, w październiku ElevenLabs zawarło ugodę z dwójką aktorów, którzy oskarżyli je o bezprawne wykorzystanie ich głosów w projektach testowych. Inicjatywa wciąż może jednak zmienić podejście aktorów do sztucznej inteligencji.
