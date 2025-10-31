PEAK z nowym biomem. „Roots” wprowadzi leśną wspinaczkę

PEAK od momentu premiery zyskał ogromną popularność. Już kilka miesięcy temu sprzedano 10 milionów egzemplarzy, na co duży wpływ miało duże zainteresowanie na platformie Steam. Teraz deweloperzy zapowiedzieli wprowadzenie zupełnie nowego biomu.

Nowy biom w PEAK zapowiedziany. „Roots” pojawi się już w listopadzie

Twórcy stojący za PEAK poinformowali, że nowa lokacja, określana mianem „Roots”, zostanie udostępniona już 5 listopada 2025 roku. Najnowsza przestrzeń do eksploracji będzie miała wyraźnie leśny charakter i klimat.