PEAK z nowym biomem. „Roots” wprowadzi leśną wspinaczkę

PEAK od momentu premiery zyskał ogromną popularność. Już kilka miesięcy temu sprzedano 10 milionów egzemplarzy, na co duży wpływ miało duże zainteresowanie na platformie Steam. Teraz deweloperzy zapowiedzieli wprowadzenie zupełnie nowego biomu.
Nowy biom w PEAK zapowiedziany. „Roots” pojawi się już w listopadzie
Twórcy stojący za PEAK poinformowali, że nowa lokacja, określana mianem „Roots”, zostanie udostępniona już 5 listopada 2025 roku. Najnowsza przestrzeń do eksploracji będzie miała wyraźnie leśny charakter i klimat.
Tym razem gracze najwyraźniej będą musieli stawiać czoła wyzwaniu wspinania się po gigantycznych pniach drzew, zamiast na wzgórzach i szczytach. Zainteresowani mogą spodziewać się także wprowadzenia nowości, które urozmaicą i utrudnią wspinaczkę. Zwiastun nowego biomu znajduje się na dole wiadomości.
PEAK (SZCZYT) jest kooperacyjną grą wspinaczkową, w której każdy błąd może oznaczać zagładę. Można grać w pojedynkę lub jako grupa zagubionych podróżników, ale jedyną szansą na ratunek z tajemniczej wyspy jest zdobycie góry znajdującej się w samym jej środku. Czy uda ci się dostać na sam SZCZYT? – brzmi opis gry.
Przypomnijmy, że PEAK ukazał się na rynku 16 czerwca 2025 roku.
