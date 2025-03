Agent 47 wkracza do wirtualnej rzeczywistości. Hitman: World of Assassination już wkrótce w nowej wersji

Hitman: World of Assassination może pochwalić się bardzo udanym początkiem roku 2025, osiągając imponującą liczbę ponad 75 milionów graczy . Tytuł to zbiór trzech gier od IO Interactive, wydawanych pierwotnie jako osobne produkcje w latach 2016-2021. Podczas prezentacji VR Games Showcase, która odbyła się 11 marca, IO Interactive zaprezentowało nowe fragmenty rozgrywki z wersji na PSVR2, potwierdzając datę premiery.

Dla posiadaczy Hitman: World of Assassination na PlayStation 5 przygotowano specjalną ofertę. Będą oni mogli zaktualizować swoją wersję do VR za jedyne 9,99 dolarów. Oprócz pełnej wersji, gracze będą mogli również nabyć Hitman: World of Assassination - Part One w wersji na PSVR2, zawierającą mapy z pierwszej części gry oraz dodatkową zawartość, w cenie 39,99 dolarów.