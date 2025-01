Agent 47 nie zawodzi. Hitman: World of Assassination z imponującą liczbą graczy

75 milionów graczy – tyle osób na całym świecie dołączyło do Agenta 47 w jego przygodach w ramach trylogii Hitman: World of Assassination. To ogromny sukces dla IO Interactive, studia, które w 2017 roku odłączyło się od Square Enix, stając się niezależnym deweloperem. Droga do tego sukcesu rozpoczęła się w 2016 roku.