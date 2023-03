Age of Wonders 4 na nowym materiale

Age of Wonders 4 zostało oficjalnie zapowiedziane pod koniec stycznia. Twórcy z Triumph Studios oraz ekipa wydawnicza Paradox Interactive zaskoczyli fanów serii tak nagłą zapowiedzią. Dobrych strategii nigdy dość, dlatego tym bardziej ucieszyła mnie informacja, że najnowsza odsłona zadebiutuje na rynku już w maju. Deweloperzy podzielili się nowym trailerem, który skupia się na przybliżeniu historii.

Age of Wonders 4: Story Trailer

Twórcy poinformowali również, że wystartowała możliwość składania zamówień przedpremierowych. Decydując się na taki zakup, możecie liczyć na garść cyfrowych dodatków. Grę możecie kupić również w wersji Premium Edition, co zagwarantuje Wam dostęp do przyszłych dodatków.



„Wielokrotnie nagradzana seria studia Triumph Studios wkracza w nową epokę, wynosząc na wyższy poziom kultowe dla serii budowanie imperium, aspekty fabularne i prowadzenie wojny. Nowy system wydarzeń fabularnych oraz bogate możliwości konfiguracji imperiów zapewniają niepowtarzalne wrażenia z gry, a każda rozgrywka to nowy rozdział stale rozwijającej się historii” – czytamy w opisie gry.



Jeśli twórcy spełnią wszystkie ze swoich obietnic, to Age of Wonders 4 może być jedną z najlepszych strategii 2023 roku. Na koniec przypomnijmy, że premierę gry zaplanowano na 2 maja, a produkcja będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.