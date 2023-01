Age of Wonders 4 oficjalnie zapowiedziane!

Mamy świetne wieści dla miłośników strategii i serii Age of Wonders. Twórcy z Triumph Studios oraz ekipa wydawnicza Paradox Interactive zapowiedzieli kolejną część kultowej marki. Zaskakująca jest również data premiery Age of Wonders 4. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym trailerem.

Premiera Age of Wonders 4 już w maju

W Age of Wonders 4 będziemy mogli zagrać już 2 maja. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Muszę przyznać, że to naprawdę udana niespodzianka.



„Władaj krainą fantasy, której to TY nadasz kształt w Age of Wonders 4! Odkrywaj nowe, magiczne krainy w charakterystycznym dla Age of Wonders połączeniu strategii 4X oraz taktycznej walki turowej. Kontroluj frakcję zmieniającą się wraz z imperium, które powiększasz z każdą zagraną turą” – czytamy w opisie gry na Steam.



Twórcy obiecują sporo nowości, a Age of Wonders 4 ma wnieść serię na zupełnie inny poziom. Powinniśmy spodziewać się rozbudowanego systemu wydarzeń fabularnych oraz nowych możliwości podczas konfiguracji swoich imperiów. Każda podjęta przez nas decyzja będzie mieć konsekwencje bezpośrednio wpływające na rozgrywkę, co zapewnić ma bardzo dużą regrywalność.



Twórcy zapewniają również, że gracz otrzyma możliwość wykreowania własnej rasy, a pole do popisu w tym aspekcie ma być naprawdę duże - „Skomponuj dowolną rasę: od kanibalistycznych niziołków po mistyczne, księżycowe elfy lub odtwórz ulubioną rasę fantasy”.



Jeśli twórcy spełnią wszystkie ze swoich obietnic, to Age of Wonders 4 może być jedną z najlepszych strategii 2023 roku. Na koniec dodajmy, że gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.