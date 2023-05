Age of Wonders 4 jest najszybciej sprzedającą się grą w historii serii

Twórcy z Triumph Studios mają powody do świętowania.

Jak możemy przeczytać w poście, Age of Wonders 4 już oficjalnie zdobyło tytuł najszybciej sprzedającej się gry w historii serii . W krócej niż w tydzień produkcja sprzedała się w nakładzie 250 tys. kopii, a w rekordowym momencie na Steam zagrywało się w nią 42 826 graczy. Twórcy podziękowali wszystkim fanom za dotychczasowe wsparcie.

O tym, że Age of Wonders 4 spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony recenzentów i graczy, informowaliśmy Was już wcześniej . Oczywiście, świetne recenzje przełoży się na sprzedaż, a twórcy z Triumph Studios pochwalili się wynikami na Twitterze .

Wielokrotnie nagradzana seria studia Triumph Studios wkracza w nową epokę, wynosząc na wyższy poziom ikoniczne dla serii budowanie imperium, aspekty fabularne i prowadzenie wojny. System wydarzeń fabularnych oraz bogate możliwości konfiguracji imperiów zapewniają niepowtarzalne wrażenia z gry, gdzie każda rozgrywka dodaje nowy rozdział do stale rozwijającej się historii – czytamy w opisie gry.

W tym miejscu warto dodać, że wyłącznie na Steam Age of Wonders 4 doczekało się już 4 400 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 83%, to pozytywne opinie. Teraz twórcy z Triumph Studios muszą myśleć nad tym, jak utrzymać graczy przy swojej produkcji oraz w jaki sposób rozbudowywać jej zawartość.



Na koniec przypomnijmy, że Age of Wonders 4 zadebiutowało na rynku 2 maja, a gra jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

