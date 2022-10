Age of Empires 4 trafi na konsole Xbox? Już dziś pokaz z okazji 25-lecia serii

Zgodnie z zapowiedziami już dziś o 19:00 czasu polskiego rozpocznie się jubileuszowa transmisja z okazji 25-lecia serii Age of Empires. W trakcie wydarzenia nie zabraknie różnego rodzaju ogłoszeń, wywiadów z twórcami, a także „niespodzianek”. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że za ostatnim z wymienionych słów kryje się zapowiedź Age of Empires 4 w wersji na konsole Xbox. Spekulacje na temat dodatkowo podgrzał jeden z przedstawicieli Microsoftu.

Age of Empires 4 na konsole? Microsoft i Relic Entertainment mogą szykować niespodziankę

O dzisiejszym pokazie z okazji 25-lecia Age of Empires postanowił przypomnieć graczom Aaron Greenberg – szef marketingu gier Xbox. Przedstawiciel Microsoftu we wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym Twitter polecił, by wspomniane wydarzenie śledzili wszyscy miłośnicy wspomnianej serii, bez względu na preferowaną przez siebie platformę. Greenberg dodał także GIF-a, w którym puszcza do graczy oczko.



Wspomniany wpis zdaje się jasno sugerować, że już dziś wieczorem doczekamy się zapowiedzi konsolowej wersji Age of Empires 4. Niewykluczone, że Microsoft oraz deweloperzy Relic Entertainment pójdą o krok dalej i produkcja jeszcze dziś pojawi się na konsolach Xbox. Na ten moment nie pozostaje nam jednak nic innego, jak cierpliwie czekać na transmisję z okazji 25-lecia Age of Empires.