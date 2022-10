Age of Empires 2: Definitive Edition trafi na konsole Xbox. Wyciek psuje niespodziankę

Niewykluczone, że podczas dzisiejszej transmisji z okazji 25-lecia serii Age of Empires doczekamy się zapowiedzi Age of Empires 4 w wersji na konsole Xbox. Okazuje się jednak, że posiadacze wspomnianych platform mogą liczyć także na inne niespodzianki. Do sieci trafiły bowiem informacje, dzięki którym dowiedzieliśmy się, że użytkownicy Xbox One i Xbox Series X/S otrzymają możliwość zapoznania się z Age of Empires 2: Definitive Edition.

Age of Empires 2: Definitive Edition otrzyma wersję na konsole Xbox – zdradza strona PEGI

Jak zauważa redakcja Gematsu, informacja o konsolowej wersji Age of Empires 2: Definitive Edition pojawiła się w bazie danych PEGI. Według informacji dostępnych na wspomnianej stronie produkcja ma zadebiutować na Xbox One i Xbox Series X/S już dziś. Niewykluczone więc, że podczas wspomnianej na początku wiadomości transmisji deweloperzy poinformują, że gra jest już dostępna na konsolach Microsoftu oraz w usłudze Xbox Game Pass.



Na koniec przypomnijmy, że Age of Empires 2: Definitive Edition to odświeżona i poprawiona wersja drugiej odsłony popularnego cyklu gier RTS. Produkcja zadebiutowała na rynku w listopadzie 2019 roku i obecnie dostępna jest wyłącznie na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy do lektury: Legenda powraca w 4K – recenzja Age of Empires II: Definitive Edition.

Wczytywanie ramki mediów.