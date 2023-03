AdeptiCon 2023: Cities of Sigmar z odświeżoną linią modeli do Age of Sigmar

Po upadku Starego Świata (znanego z Warhammer Fantasy), założyciel Imperium oraz Bóg Sigmar, po przeniesieniu się i zamieszkaniu w Mortal Realms, zaczął tworzyć dom dla nowych ludzi. Osady te, które potem stały się miastami, teraz działają jako związek miast zwany Cities of Sigmar. Chociaż pojawia się on w lore uniwersum, jako tło rozgrywających się wydarzeń w Nowym Świecie, to jednak nie posiadał on dotychczas adekwatnej reprezentacji w grze bitewnej. Modele, które były dla tej frakcji dostępne to pozostałości po poprzednim systemie, mające po kilkanaście lat. Po małych zapowiedziach, pokazujących proces kreowania uzbrojenia nowej odsłony frakcji, gracze mogą wreszcie zobaczyć trzy nowe, w pełni złożone i pomalowane figurki.

