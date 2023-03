AdeptiCon 2023: Słowiańska wampirzyca oraz 2 nowe zbiory zasad do Age of Sigmar

Ossiarchowie to wykute z kości poległych wojowników i herosów konstrukty wojny, stworzone by zdobywać nowe terytoria (i dusze) dla Sił Nieumarłych. Te siejące strach istoty są bardzo ciekawą wariacją na klasycznego szkieleta-nieumarlaka, porzucając ludzką anatomię, na rzecz płyt z kości.

Ród Vyrkos, do którego należała Ivya Volga to rodzina bestialskich wampirów o ironicznej dla wampirów wilczej naturze. Czerpiący estetycznie ze słowiańskich wierzeń i tradycji, są bardzo interesującym spojrzeniem na temat krwiopijcy. Ivya Volga na pewno nie odstaje.

Dzierżąca siekierę do rąbania drewna (Abraham Lincoln poleca!) i stąpająca na zwierzęcych nogach, jako wyrzutek swojego rodu, prowadzi do boju chmarę równie krwiopijnych co ona nietoperzy (co jest nieortodoksyjnym wyborem wśród Vyrkosów, preferujących wilki). Ta wampirzyca jest nadnaturalnym łowcą tego, co nadnaturalne, w samotności przemierza knieje, szukając bestii do zgładzenia…

Volga jest najnowszym dodatkiem do zbioru zasad dla Soulblight Gravelords, czyli frakcji wampirzej arystokracji oraz ich nieumarłych subiektów.