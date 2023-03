AdeptiCon 2023: Seraphon z nowymi modelami do Age of Sigmar!

Humanoidalne dinozaury ze świata systemu gry bitewnej Age of Sigmar oraz ich fani musieli naprawdę długo czekać na odświeżone swojej armii, ale ten czas wreszcie nadszedł! W ramach zapowiedzi z trwającego Adepticon 2023 (jednego z większych konwentów poświęconym grom bitewnym, odbywającego się w miejscowości Schaumburg niedaleko Chicago) ujawniono wiele nowych i odświeżonych jednostek, które są kolejnymi, po kilku wcześniejszych zapowiedziach modelami dla frakcji Seraphonu.

Seraphon, którzy są spadkobiercami Jaszczuroludzi z poprzedniego systemu Warhammer Fantasy, to cywilizacja zimnokrwistych humanoidów czerpiących wizualne inspiracje z kultur prekolumbijskich. Rządzeni przez żabowatych Slann, są bezpośrednio związani z Pradawnymi - rasą twórców większości istot rozumnych w Starym Świecie Warhammera Fantasy, a co za tym idzie Mortal Realms uniwersum Age of Sigmar.

W ramach zapowiedzi pokazano 4 nowe jednostki:

Agraddon Lancers

Ci ujeżdżający raptorowate dinozaury lansjerzy (którzy w sami sobie są również dinozaurami, ale rozumnymi) to nowy dodatek do sił frakcji. Przebudzone przez prymalny ryk z Wymiaru Ghur, Agraddony to potężne i krwiożercze bestie, dotychczas hodowane jako jaja w Zigguracie Itzl, są teraz niesamowitami wierzchowcami, których godni są tylko najwytrwalsi z Saurusów - seraphonów, pełniących funkcję podstawowej piechoty. Lansjerzy na Agraddonach będą spełniać funkcję ciężkiej kawalerii, korzystając z taktyki szokowej, wbijając się w linie wroga.

Saurus Scar-Veteran on Aggradon

Przewodzić lansjerom będą weterani-albinosi, reprezentowani jako osobne jednostki-postacie. Oddani wierze w Pradawnych i pełni szram, ci dowódcy będą dosiadać najgroźniejszych z Agraddonów.

Kroxigors