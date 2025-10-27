Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa klasa, legendarna mapa i wydarzenia sezonowe. Oto najważniejsze zapowiedzi Warhammer Day

Mikołaj Berlik
2025/10/27 19:00
Games Workshop i partnerzy ujawnili ogrom planów na najbliższe miesiące. Seria Warhammer wciąż ma się świetnie.

Podczas corocznego Warhammer Day wydawcy i studia współpracujące z Games Workshop zaprezentowali szereg nowości dla fanów uniwersum. Ogłoszenia obejmują zarówno darmowe aktualizacje, jak i nowe klasy postaci, tryby oraz powrót kultowych lokacji z wcześniejszych odsłon.

Warhammer 40,000: Boltgun 2
Warhammer 40,000: Boltgun 2

Warhammer – lawina zapowiedzi od Boltguna po Darktide

Najwięcej emocji wzbudziła zapowiedź nowej postaci w Warhammer 40,000: Boltgun 2 – do Space Marine’a dołączy Siostra Bitwy (Sister of Battle), oferująca szybszy, choć mniej wytrzymały styl rozgrywki. Gra ukaże się w 2026 roku na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.

Z kolei Warhammer 40,000: Speed Freeks otrzymało darmową aktualizację z nową maszyną – helikopterem bojowym – oraz dwiema świeżymi mapami. Fani gry Rust mogą natomiast kupić płatne DLC Warhammer 40,000 Pack z unikalnymi skórkami, broniami i wyposażeniem inspirowanym uniwersum.

11 listopada Warhammer 40,000: Darktide otrzyma nową klasę postaci w formie DLC, a 2 grudnia pojawi się duża aktualizacja z misją w okopach Atomy i wydarzeniem czasowym. Z kolei Vermintide 2 doczeka się 20 listopada powrotu mapy Rzeka Reik, znanej z pierwszej części, w nowej, odświeżonej formie.

Nie zabrakło też nowości dla fanów strategii. Warhammer 40,000: Battlesector zyskał tryb Dominacji, nową jednostkę dla Orków oraz zapowiedź dodatku Black Legion, który trafi do sprzedaży 9 grudnia.

Na Steamie zadebiutowało także demo Warhammer 40,000: Mechanicus II, dostępne tylko do 28 października. Jednocześnie trwa wielka wyprzedaż gier z uniwersum Warhammera, która potrwa do jutra – to dobry moment, by nadrobić zaległości przed kolejnymi premierami. Ostatnio dowiedzieliśmy się więcej na temat testów innej gry z uniwersum.

