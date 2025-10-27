Nowa klasa, legendarna mapa i wydarzenia sezonowe. Oto najważniejsze zapowiedzi Warhammer Day

Games Workshop i partnerzy ujawnili ogrom planów na najbliższe miesiące. Seria Warhammer wciąż ma się świetnie.

Podczas corocznego Warhammer Day wydawcy i studia współpracujące z Games Workshop zaprezentowali szereg nowości dla fanów uniwersum. Ogłoszenia obejmują zarówno darmowe aktualizacje, jak i nowe klasy postaci, tryby oraz powrót kultowych lokacji z wcześniejszych odsłon. Warhammer – lawina zapowiedzi od Boltguna po Darktide Najwięcej emocji wzbudziła zapowiedź nowej postaci w Warhammer 40,000: Boltgun 2 – do Space Marine’a dołączy Siostra Bitwy (Sister of Battle), oferująca szybszy, choć mniej wytrzymały styl rozgrywki. Gra ukaże się w 2026 roku na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.

Z kolei Warhammer 40,000: Speed Freeks otrzymało darmową aktualizację z nową maszyną – helikopterem bojowym – oraz dwiema świeżymi mapami. Fani gry Rust mogą natomiast kupić płatne DLC Warhammer 40,000 Pack z unikalnymi skórkami, broniami i wyposażeniem inspirowanym uniwersum.

GramTV przedstawia: