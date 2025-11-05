Warhammer w stylu Vampire Survivors? Nowa gra wygląda obłędnie

Warhammer Survivors to wspólny projekt twórców Vampire Survivors i Warhammer 40,000: Boltgun.
Auroch Digital, odpowiedzialne za udane Warhammer 40,000: Boltgun, ogłosiło współpracę z poncle – studiem, które stworzyło viralowy hit Vampire Survivors. Efektem tego nietypowego sojuszu jest Warhammer Survivors, dynamiczny roguelike, który ma połączyć bezlitosną pikselową rozwałkę z mrocznym klimatem uniwersum Warhammera. Produkcja zadebiutuje na PC w 2026 roku.
Warhammer Survivors – połączenie chaosu i klimatu
Gra pozwoli zmierzyć się z niekończącymi falami przeciwników w dwóch legendarnych światach: Warhammer 40,000 oraz Warhammer Age of Sigmar. Celem rozgrywki będzie przetrwanie jak najdłużej, rozwój bohatera i tworzenie potężnych kombinacji broni oraz mocy. Na ekranie zapanować ma totalny chaos – tysiące pocisków, mieczy, zaklęć i eksplozji w klasycznej, pixel-artowej oprawie
Wśród grywalnych postaci pojawią się Malum Caedo z Boltguna, wspierany przez żołnierza Kozlowskiego z oddziału Cadian Shock Trooper oraz Brat Luca, Intercessor ze Space Marines. Z kolei po stronie Age of Sigmar wystąpią Neave Blacktalon, Gotrek Gurnisson oraz Sharynn Azurwrath – wojowniczka władająca Celestial Greatswordem.
Warhammer Survivors to dynamiczna gra typu roguelite, w której gracze wcielają się w kultowe postacie z uniwersum Warhammera i walczą z niekończącymi się hordami wrogów z różnych frakcji Warhammera.
Gra została opracowana przez Auroch Digital (Warhammer 40,000: Boltgun) we współpracy z Warhammer i poncle (Vampire Survivors). Odkryj światy Warhammer 40,000 i Warhammer: Age of Sigmar w całej okazałości pikseli w tej nowej grze survivalowej.
Deweloperzy podkreślają, że Warhammer Survivors to dopiero początek współpracy z Games Workshop i poncle. Projekt ma łączyć najlepsze elementy gier akcji i przystępność hitu Vampire Survivors, przy jednoczesnym zachowaniu klimatu Warhammera. Jeśli eksperyment się uda, gra może stać się jednym z największych niespodziewanych hitów przyszłego roku.
Premiera Warhammer Survivors planowana jest na 2026 rok.
