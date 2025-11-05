Warhammer w stylu Vampire Survivors? Nowa gra wygląda obłędnie

Auroch Digital, odpowiedzialne za udane Warhammer 40,000: Boltgun, ogłosiło współpracę z poncle – studiem, które stworzyło viralowy hit Vampire Survivors. Efektem tego nietypowego sojuszu jest Warhammer Survivors, dynamiczny roguelike, który ma połączyć bezlitosną pikselową rozwałkę z mrocznym klimatem uniwersum Warhammera. Produkcja zadebiutuje na PC w 2026 roku.

Warhammer Survivors – po łączenie chaosu i klimatu

Gra pozwoli zmierzyć się z niekończącymi falami przeciwników w dwóch legendarnych światach: Warhammer 40,000 oraz Warhammer Age of Sigmar. Celem rozgrywki będzie przetrwanie jak najdłużej, rozwój bohatera i tworzenie potężnych kombinacji broni oraz mocy. Na ekranie zapanować ma totalny chaos – tysiące pocisków, mieczy, zaklęć i eksplozji w klasycznej, pixel-artowej oprawie