Epic Games Store rozdaje następną grę. Na odebranie jest kilka dni

Mało wam darmowych tytułów na Epic Games Store? Dobrze się składa, bo właśnie dropnął kolejny.

Tym razem mowa tutaj o darmówce dostępnej poprzez mobilne Epic Game Store. W ten sposób możemy zgarnąć swój egzemplarz Arranger: A Role-Puzzling Adventure – wydanej w 2024 roku gry logicznej. Ta odznacza się ciekawą mechaniką, w ramach której przesuwamy się w ramach planszy podzielonej na kwadraty. Idziemy przed siebie albo za siebie? Wraz z nami przesuwa się cały rząd kwadratowych pól. A może chcemy iść w dół lub w górę? To samo – cała kolumna również tak “idzie”. Z tego powodu pokonywanie kolejnych przeszkód wymaga pomyślunku i nie da się pokonywać łamigłówek z marszu. Zainteresowani? Szczegóły promocji poniżej.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure prezentuje historię Jemmy, nieprzystosowanej dziewczyny z małego miasteczka, która postanawia odkryć, kim naprawdę jest. Gdy opuszcza swoje małe, duszne miasteczko, odkrywa inspirujący świat – którym jednak rządzi dziwna i „statyczna” siła. Czy bohaterce uda się poruszyć kulturę stagnacji i znaleźć własne miejsce? Rozgrywka toczy się na wyjątkowej „siatce”, która obejmuje cały świat, łącząc dzięki temu ruch i eksplorację z walką. Kiedy Jemma się porusza, cały świat porusza się wraz z nią — zapewniając graczowi zarówno interesujący chaos, jak i regularny ciąg niewielkich, przemyślanych łamigłówek, które obracają się i reagują wraz z mechaniką gry. Cechy: Wyjątkowa “siatka” rozgrywki, która łączy ruch i walkę z odkrywaniem świata.

Napędzana przez warstwę fabularną przygoda o dziwnej dziewczynie z małego miasteczka, która wyrusza na poszukiwanie siebie.

Śmiała gra RPG bez XP ani ekwipunku. Wszystko, co istotne, dzieje się w świecie.

Kampania taka w sam raz, z opcjonalnymi wyzwaniami i szeregiem opcji pomocy, dzięki którym utkniesz tylko wtedy, gdy zechcesz.

Debiutancka gra autorstwa gwiazd, z udziałem artysty odpowiedzialnego za Braid.

Na początek musicie posiadać urządzenie z systemem Android lub iOS, a na nim zainstalowane Epic Games Store, które znajdziecie pod tym adresem. To tam całkowicie bezpłatnie odbierzecie swoja kopię Arranger: A Role-Puzzling Adventure. Trzeba mieć jednak na uwadze, że oferta jest ograniczona czasowo i trwa tylko do 21 maja 2026 roku do godziny 17:00 polskiego czasu.