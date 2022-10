Adam Driver rozmawia z Marvelem. Fani nie będą zadowoleni z tej roli

Nie byłby to wymarzony casting widzów.

Marvel wciąż namawia kolejne wielkie gwiazdy do udziału w swoim uniwersum. W kolejnych fazach otrzymamy wiele ciekawych projektów, w których wezmą udział nowi aktorzy i to nawet tacy, z którymi byśmy nigdy nie kojarzyli jakiekolwiek superbohaterskie widowisko. Niedawno potwierdzono, że w Kapitanie Ameryce 4 zobaczymy Harrisona Forda, a zaledwie wczoraj informowaliśmy, że w MCU może pojawić się Sacha Baron Cohen, który miałby zadebiutować w serialu Ironheart. Teraz pojawiły się kolejne plotki, według których Adam Driver ma pojawić się w filmie Marvela i to w jednej z najbardziej wyczekiwanych przez fanów produkcji.

Adam Driver jako Pan Fantastyczny?

Jeff Sneider z The Ankler w podcaście Hot Mic ujawnił, że Adam Driver rozpoczął negocjacje z Marvelem w lipcu lub w sierpniu. Zdaniem dziennikarza aktora mielibyśmy zobaczyć w Fantastycznej Czwórce. Driver miałby wcielić się w Pana Fantastycznego i z pewnością byłby to ryzykowny casting, gdyż niewielu widzów wyobraża sobie tego aktora w tej roli. Inne plotki sugerują, że Driver miałby zagrać Doktora Dooma i ten casting z pewnością wielu fanów przyjęłoby z większym entuzjazmem.