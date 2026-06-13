62 miliony wyświetleń i rekord wszech czasów. Summer Game Fest 2026 triumfuje

Za każdym razem organizowane przez Geoffa Keighleya pokazy budzą ogromne zainteresowanie. Nieinaczej było i tym razem.

Summer Game Fest 2026 również cieszyło się bardzo dużą popularnością. Wręcz rekordową. Rekordowe Summer Game Fest 2026 Bo zaiste z rekordem mamy tu do czynienia, o czym w mediach społecznościowych poinformowali sami organizatorzy. Otóż okazuje się, że Summer Game Fest 2026 na wszystkich streamach wygenerowałoaż 62 miliony wyświetleń. To ogromny, bo 23-procentowy wzrost względem roku 2025. Jakby tego było mało, w najlepszym momencie streamy z prezentacji growych trailerów śledziło jednocześnie 6,7 miliona widzów. To wszystko sprawia, iż mamy do czynienia z najchętniej oglądanym Summer Game Fes w historii. A przecież za nami już siedem edycji tegoż zapoczątkowanego jeszcze w 2020 roku wydarzenia.

Z drugiej strony warto pamiętać, że każde Summer Game Fest to nierzadko pierwsza szansa, by zobaczyć produkcje, o których wcześniej jedynie napomknięto lub wręcz takich, które pojawiały się jedynie w sferze plotek. I tak w tym roku oficjalnie zapowiedziano Resident Evil Veronica, ogłoszono powstawanie dwóch nowych gier z Cupheadem, potwierdzono powstawanie Obcy: Izolacja 2, pokazano Star Wars: Zero Company, The Wolf Among Us 2 i Stellar Blade: Blood Rain, a także opowiedziano o DLC do Mafia: The Old Country, Monster Hunter Wilds czy też 007 First Light. Pełne podsumowanie tego wydarzenia znajdziecie pod tym adresem.

GramTV przedstawia:

Warto przy tym wspomnieć, że sukces Summer Game Fest 2026 to efekt ogólnego zwiększonego zainteresowania nadchodzącymi produkcjami. Wszak dopiero co również Sony ogłaszało, iż niedawne State of Play również było rekordowe pod względem peaku widzów. W tym wypadku mowa o wyniku nieco ponad 3 milionów osób. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

