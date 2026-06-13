62 miliony wyświetleń i rekord wszech czasów. Summer Game Fest 2026 triumfuje

Za każdym razem organizowane przez Geoffa Keighleya pokazy budzą ogromne zainteresowanie. Nieinaczej było i tym razem.
Summer Game Fest 2026 również cieszyło się bardzo dużą popularnością. Wręcz rekordową.
Rekordowe Summer Game Fest 2026
Bo zaiste z rekordem mamy tu do czynienia, o czym w mediach społecznościowych poinformowali sami organizatorzy. Otóż okazuje się, że Summer Game Fest 2026 na wszystkich streamach wygenerowałoaż 62 miliony wyświetleń. To ogromny, bo 23-procentowy wzrost względem roku 2025. Jakby tego było mało, w najlepszym momencie streamy z prezentacji growych trailerów śledziło jednocześnie 6,7 miliona widzów. To wszystko sprawia, iż mamy do czynienia z najchętniej oglądanym Summer Game Fes w historii. A przecież za nami już siedem edycji tegoż zapoczątkowanego jeszcze w 2020 roku wydarzenia.
Z drugiej strony warto pamiętać, że każde Summer Game Fest to nierzadko pierwsza szansa, by zobaczyć produkcje, o których wcześniej jedynie napomknięto lub wręcz takich, które pojawiały się jedynie w sferze plotek. I tak w tym roku oficjalnie zapowiedziano Resident Evil Veronica, ogłoszono powstawanie dwóch nowych gier z Cupheadem, potwierdzono powstawanie Obcy: Izolacja 2, pokazano Star Wars: Zero Company, The Wolf Among Us 2 i Stellar Blade: Blood Rain, a także opowiedziano o DLC do Mafia: The Old Country, Monster Hunter Wilds czy też 007 First Light. Pełne podsumowanie tego wydarzenia znajdziecie pod tym adresem.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!