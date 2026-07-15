Zmiażdżona przez krytyków kontynuacja science fiction z Jasonem Stathamem stała się hitem Netflixa

Film jest chętnie oglądany po trzech latach od swojej premiery.

Meg 2: Głębia nie zdobył uznania recenzentów i zarobił w kinach mniej niż pierwsza część. Mimo to widowisko z Jasonem Stathamem ponownie cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów, tym razem na Netflixie. Sukces filmu nie oznacza jednak, że Warner Bros. zdecyduje się na realizację trzeciej odsłony serii. Meg 2: Głębia nieoczekiwanym hitem na Netflixie po trzech latach od swojej premiery Jason Statham przez lata zbudował karierę na efektownych filmach akcji, które zwykle nie mogły liczyć na szczególnie przychylne opinie krytyków. Nawet na tym tle pierwsza część serii Meg spotkała się jednak z wyjątkowo chłodnym przyjęciem. Film z 2018 roku opowiadał o nurku ratunkowym Jonasie Taylorze, który musiał zmierzyć się z megalodonem wydostającym się z głębin Rowu Mariańskiego. Produkcja otrzymała przeciętne recenzje, ale zainteresowanie widzów przełożyło się na 529 milionów dolarów wpływów na całym świecie. Wynik okazał się wystarczający, aby studio dało zielone światło kontynuacji.

Meg 2: Głębia trafił do kin w 2023 roku i spotkał się z jeszcze ostrzejszą krytyką. Film zarobił globalnie 397 milionów dolarów, a więc wyraźnie mniej niż pierwsza część. Mimo tego po kilku latach od kinowej premiery produkcja nadal potrafi przyciągać dużą publiczność. Według danych serwisu FlixPatrol Meg 2: Głębia zajmuje obecnie ósme miejsce na globalnej liście najchętniej oglądanych anglojęzycznych filmów dostępnych na Netflixie. Jest to szczególnie interesujące, ponieważ produkcja od 2023 roku pojawiała się już w ofertach różnych platform streamingowych, a wcześniej była również dostępna na samym Netflixie.

GramTV przedstawia:

Na początku 2026 roku sequel cieszył się także dużym zainteresowaniem użytkowników Prime Video. Wszystko wskazuje więc na to, że część widzów nie ogląda filmu po raz pierwszy, lecz regularnie do niego wraca. W tym samym miesiącu pierwsza część serii pojawiła się na HBO Max, ale jej odbiór był znacznie mniejszu. Pewną wskazówką mogą być oceny użytkowników Rotten Tomatoes. Meg uzyskał tam 44 procent pozytywnych opinii widzów, podczas gdy Meg 2: Głębia może pochwalić się wynikiem 72 procent. Kontynuacja dobrze pasuje do sposobu, w jaki wiele osób korzysta z platform streamingowych. Film nie wymaga znajomości poprzedniej części, śledzenia rozbudowanej fabuły ani emocjonalnego zaangażowania w losy bohaterów. Widz może uruchomić go bez większego przygotowania i od razu otrzymuje serię efektownych scen z udziałem morskich potworów. Taka przystępność może wyjaśniać, dlaczego produkcja regularnie wraca na listy najpopularniejszych filmów kolejnych serwisów. Mimo ponownego sukcesu filmu Warner Bros. nie potwierdziło dotychczas realizacji trzeciej części. Reżyser Ben Wheatley przyznał wcześniej, że nie zna obecnego statusu ewentualnej kontynuacji. Twórcom z pewnością nie zabrakłoby materiału. Seria bazuje na powieściach Steve'a Altena, a sześć książek autora nadal nie doczekało się ekranizacji. Oznacza to, że potencjalny Meg 3 mógłby skorzystać z wielu gotowych pomysłów. Recenzja filmu Meg 2: Głębia. Jason Statham przeskakuje rekina

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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