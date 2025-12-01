Kylo Ren "staje się" Darthem Vaderem. Nowość z Gwiezdnych wojen funduje fanom ogromny zwrot akcji

Kolejna produkcja ze Star Wars rozbudowuje historię Bena Solo.
Nadchodzący jedenasty zeszyt komiksu Star Wars: Legacy of Vader ponownie wypełnia lukę między filmami, tym razem Ostatnim Jedi a Skywalker. Odrodzenie. Najnowsza historia prezentuje Bena Solo, który sięga po dziedzictwo swojego dziadka i zakłada kultowy hełm samego Dartha Vadera.
Gwiezdne wojny – Kylo Ren założył hełm Dartha Vadera
Seria Charlesa Soule’a i Luke’a Rossa już wcześniej wypełniała fabularne luki pozostawione przez filmową trylogię sequeli od Disneya. W ostatnich miesiącach zainteresowanie tytułem wyraźnie wzrosło za sprawą anulowanego projektu filmowego The Hunt for Ben Solo, nad którym pracowali Adam Driver i Steven Soderbergh. Wielu fanów uważało, że komiks miał przygotować grunt pod to widowisko.
W zapowiedzi przedostatniego numeru widzimy, jak Vaneé, lojalny sługa Vadera znany m.in. z Łotra 1, podejmuje próbę przywrócenia potęgi Mrocznego Lorda Sithów poprzez Kylo Rena. To prowadzi do sceny, w której Ben staje przed możliwością przywdziania ikonicznego hełmu swojego przodka. Nadchodzący finał serii zapowiada się niezwykle emocjonująco, zwłaszcza dla fanów zainteresowanych dalszym rozwojem postaci Kylo Rena.
Adam Driver wielokrotnie podkreślał, że czuł niedosyt związany z zakończeniem losów Bena Solo w Skywalker. Odrodzeniu. To właśnie skłoniło go do poszukiwania sposobu na opowiedzenie dalszego ciągu historii, tym razem poza główną sagą.
Przedstawiliśmy scenariusz Lucasfilmowi. Bardzo im się podobał. Doskonale zrozumieli naszą perspektywę i to, dlaczego chcieliśmy go zrobić. Nazywał się ‘The Hunt for Ben Solo’ i był naprawdę świetny. Zanieśliśmy go do Boba Igera i Alana Bergmana, a oni odmówili. Nie widzieli możliwości, by Ben Solo mógł żyć. I na tym się skończyło.
Choć kontrowersyjna, postać Kylo Rena stała się jednym z najważniejszych elementów trylogii sequeli. Nic więc dziwnego, że każdy nowy materiał rozwijający jego wątek budzi ogromne emocje. Legacy of Vader ponownie przypomina, dlaczego historia Bena Solo ma tak dużą siłę oddziaływania i dlaczego wielu fanów wciąż wyczekuje jego powrotu w jakiejkolwiek formie.
