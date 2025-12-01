Kylo Ren "staje się" Darthem Vaderem. Nowość z Gwiezdnych wojen funduje fanom ogromny zwrot akcji

Nadchodzący jedenasty zeszyt komiksu Star Wars: Legacy of Vader ponownie wypełnia lukę między filmami, tym razem Ostatnim Jedi a Skywalker. Odrodzenie. Najnowsza historia prezentuje Bena Solo, który sięga po dziedzictwo swojego dziadka i zakłada kultowy hełm samego Dartha Vadera.

Gwiezdne wojny – Kylo Ren założył hełm Dartha Vadera

Seria Charlesa Soule’a i Luke’a Rossa już wcześniej wypełniała fabularne luki pozostawione przez filmową trylogię sequeli od Disneya. W ostatnich miesiącach zainteresowanie tytułem wyraźnie wzrosło za sprawą anulowanego projektu filmowego The Hunt for Ben Solo, nad którym pracowali Adam Driver i Steven Soderbergh. Wielu fanów uważało, że komiks miał przygotować grunt pod to widowisko.