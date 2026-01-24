550 samochodów na start w Forzie Horizon 6. Potwierdzono niemal setkę aut, w tym zupełnie nowe modele w świecie gamingu

Forza Horizon 6 zadebiutuje 19 maja 2026 roku i zaoferuje graczom 550 samochodów na start.
Pierwsza prezentacja gry zrobiła bardzo duże wrażenie , a podczas oficjalnego pokazu ujawniono wiele pojazdów, które po raz pierwszy pojawią się w serii Forza. Część z nich nigdy wcześniej nie pojawiła się w jakiejkolwiek grze wideo. Przy okazji zachęcamy do przeczytania pełnej historii serii Forza Horizon z okazji nadchodzącej premiery.
Forza Horizon 6
Oto potwierdzone samochody w Forzie Horizon 6
Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich samochodów, które do tej pory zostały zauważone i potwierdzone w Forza Horizon 6. Dodatkowo w ramach pakietów DLC lub bonusów przedsprzedażowych będą dostępne kolejne pojazdy.
Klasy samochodów zostały podane przez Microsoft, a dodatkowo zaznaczono, czy dany model jest nowością w serii Forza Horizon lub całej marce Forza.
Na dzień 23 stycznia 2026 roku potwierdzono 93 samochody.
Spośród nich 36 modeli to nowości w serii Forza Horizon, a 35 modeli po raz pierwszy pojawi się w całej historii marki Forza. Wyjątkiem jest Hyundai i20 N, który jest nowy dla Forzy Horizon, ale wcześniej trafił do Forzy Motorsport z 2023 roku. Do tej pory ujawniono również trzy zmodyfikowane wersje Forza Edition:
Lexus LFA
Mazda MX-5 Miata (1994)
Nissan S-Cargo
Kilka modeli zostało także przeprojektowanych od podstaw.
W poprzednich odsłonach Forzy Horizon i Forzy Motorsport były one krytykowane za niedokładne odwzorowanie. W Forza Horizon 6 poprawione wersje obejmują między innymi BMW M3 E30, Nissan Skyline GT-R R32, Mitsubishi Lancer Evolution VI, Nissan Silvia Spec-R. Twórcy zapowiadają, że lista potwierdzonych samochodów będzie na bieżąco aktualizowana wraz z publikacją nowych zrzutów ekranu, zwiastunów i szczegółowych prezentacji gry w okresie poprzedzającym premierę na PC i Xbox, a także późniejsze wydanie wersji na PlayStation 5, zaplanowane jeszcze na ten rok.
Tak prezentuje się pełna lista potwierdzonych samochodów w Forzie Horizon 6:
Acura NSX Type S 2022 – S1 – Nowy w Forzie
Acura Integra A-Spec 2023 – C – Nowy w Forzie
Ariel Atom 500 V8 2013 – S2
Ariel Nomad 2016 – A
Aston Martin Valhalla Concept Car – R – 2019
Aston Martin Valkyrie 2023 – R
Autozam AZ-1 1993 – D
BMW M3 (E30) 1988 – C – Nowy w Forzie
BMW M2 Competition Coupé 2020 – A – Nowy w Forzie
Can-Am Maverick X RS Turbo R 2018 – B
Ferrari J50 2017 – S1 – Pre-order Bonus
Ferrari FXX-K Evo 2018 – R
Ferrari 488 Pista 2019 – S1
GR GT (Toyota) Prototype 2025 – S1
Holden Torana A9X 1977 – C
Honda City E II 1984 – D – Nowy w Forzie
Honda Beat 1991 – D – Nowy w Forzie
Honda NSX-R 1992 – B
Honda Acty 1994 – D – Nowy w Forzie
Honda Civic Type R 1997 – C
Honda e 2022 – D – Nowy w Forzie
Honda Civic Type R (FL5) 2023 – A – Nowy w Forzie
HSV (Holden) GEN-F GTS 2014 – A
Hyundai i20 N 2021 – B – Nowy w Forzie Horizon (był w Motorsport)
Hyundai IONIQ 5 N 2023 – A – Nowy w Forzie
Koenigsegg Jesko 2020 – S2
Lamborghini Urus 2019 – A
Lamborghini Essenza SCV12 2020 – R
Lamborghini Huracán STO 2020 – S1
Lamborghini Huracán Sterrato 2022 – S1
Lamborghini Huracán Tecnica 2022 – S1
Lancia Delta S4 1986 – B
Lexus LFA 2010 – S1
Lexus LFA Forza Edition 2010 – S2 – Nowy w Forzie
Lucid Air Sapphire 2024 – S2
Maserati MC20 2022 – S1 – Nowy w Forzie
Mazda RX-3 Forza Edition – 1973 – B – Nowy w Forzie
Mazda MX-5 Miata Forza Edition 1994 – S2 – Nowy w Forzie
Mercedes-Benz AMG Hammer Coupe 1987 – B
Meyers Manx 1971 – D
MINI John Cooper Works GP 2021 – A
Mitsubishi Montero Exceed 2800 TD 1995 – D – Nowy w Forzie
Mitsubishi Montero Evolution 1997 – D
Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR TM Edition 2001 – B – Nowy w Forzie
Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR 2004 – B
Mitsubishi #1 Sierra Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack 2005 – R
Nissan Fairlady Z 432 1969 – D
Nissan Skyline 2000GT-R 1971 – D
Nissan Skyline H/T 2000GT-R 1973 – C
Nissan PAO 1989 – D
Nissan S-Cargo Forza Edition 1989 – S1 – Nowy w Forzie
Nissan Skyline GT-R 1992 – B – Nowy w Forzie
Nissan 240SX 1993 – D
Nissan Silvia K’s 1994 – B
Nissan Stagea RS Four V 1997 – C
Nissan Silvia K’s Aero 1998 – B
Nissan Silvia Spec-R 2002 – B – Nowy w Forzie
Nissan GT-R NISMO 2024 – S1 – Nowy w Forzie
Nissan Z NISMO 2024 – A
Nissan Z Forsberg Racing Formula Drift #64 2023 – S1
Pagani Huayra R 2021 – R
Peugeot 205 Turbo 16 1984 – B
Polaris RZR Pro XP Ultimate 2021 – C
Porsche 911 Carrera RS 1973 – C
Porsche 911 GT1 Strassenversion 1997 – S1
Porsche 911 Carrera S 2019 – S1
Porsche 911 GT3 RS 2023 – S1
RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck 2021 – A
SIERRA Cars 700R 2021 – D
Toyota Land Cruiser (Prado) J250 – TBC – Nowy w Forzie
Toyota Sports 800 1965 – D
Toyota 2000GT 1969 – D
Toyota Sprinter Trueno GT Apex 1985 – D
Toyota Supra MkIV Formula Drift #34 1995 – S1
Toyota GR Supra Formula Drift #151 2020 – S1
Toyota Celica GT-Four RC ST185 1992 – C
Toyota Chaser 2.5 Tourer V 1997 – B – Nowy w Forzie
Toyota Soarer 2.5 GT-T – 1997 – C
Toyota Supra RZ – 1998 – B
Toyota GR Yaris 2021 – B
Toyota GR Yaris 2024 – TBC – Nowy w Forzie
Toyota GR86 2022 – B
Wuling Sunshine S 2013 – D
Forza Horizon 6 Time Attack Car Pack DLC:
Honda #19 CRX WTAC 1990 – TBA – Time Attack Car Pack DLC – Nowy w Forzie
Honda #21 Hardrace/JDMYard Civic WTAC 1992 – TBA – Time Attack Car Pack DLC – Nowy w Forzie
Honda #33 Integra WTAC 2001 – (TBA) – Time Attack Car Pack DLC – Nowy w Forzie
Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC 2004 – TBA – Time Attack Car Pack DLC – Nowy w Forzie
Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack 1990 – TBA – Time Attack Car Pack DLC – Nowy w Forzie
Nissan #32 Skyline WTAC ‘Xtreme GTR’ 1993 – TBA – Time Attack Car Pack DLC – Nowy w Forzie
Nissan #36 Silvia WTAC 2000 – TBA – Time Attack Car Pack DLC – Nowy w Forzie
Toyota J&J Motorsport Supra WTAC 1995 – TBA – Time Attack Car Pack DLC – Nowy w Forzie
Forza Horizon 6 Italian Passion Car Pack DLC:
Alfa Romeo SE 048SP 1990 – R – Italian Passion Car Pack DLC – Nowy w Forzie
Alfa Romeo Giulia GTAm 2021 – S1 – Italian Passion Car Pack DLC – Nowy w Forzie
Ferrari 275 GTB4 Spider 1967 – C – Italian Passion Car Pack DLC – Nowy w Forzie
Ferrari F80 2025 – R – Italian Passion Car Pack DLC – Nowy w Forzie
