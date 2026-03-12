Jedna z najlepszych gier Xboxa ma już 10 lat. Fani wciąż czekają na trzecią część

Seria Ori do dziś zachwyca graczy, a wielu z nich liczy, że Microsoft i Moon Studios wrócą jeszcze do tego świata

Seria Ori, składająca się z dwóch wybitnych gier, od lat uznawana jest za jedną z najważniejszych produkcji w historii platform Xbox. Mimo że od premiery pierwszej części minęło już ponad 10 lat, gracze wciąż liczą na kontynuację i powrót do tego wyjątkowego świata. Ori and the Blind Forest ma już 10 lat Jak zauważa ComicBook.com, choć Xbox ma w swoim katalogu wiele kultowych tytułów – takich jak Halo: Combat Evolved czy Gears of War – to właśnie seria Ori pozostaje jednym z najbardziej cenionych projektów ostatniej dekady. Pierwsza część została wydana 11 marca 2016 roku. Powstała we współpracy z niezależnym studiem Moon Studios, które szybko zdobyło uznanie dzięki niezwykle klimatycznej produkcji. Ori and the Blind Forest może się też pochwalić bardzo wysokimi ocenami – na portalu Metacritic gra zdobyła średnią 88/100 od krytyków oraz 8,6/10 od użytkowników, co potwierdza jej mocny status.

Jakie jest Ori and the Blind Forest i za co ten tytuł jest tak ceniony? Gra zachwyciła graczy ręcznie malowaną oprawą graficzną, płynną animacją oraz emocjonalną historią o małym duchu opiekunie, który próbuje przywrócić równowagę w umierającym lesie. Produkcja wyróżniała się także dopracowaną mechaniką platformową i atmosferą przypominającą animowany film.

Sukces pierwszej części sprawił, że kilka lat później pojawiła się kontynuacja – Ori and the Will of the Wisps. Druga odsłona nie tylko rozwinęła pomysły z oryginału, ale dla wielu graczy okazała się jeszcze lepsza, oferując większy świat, ulepszony system walki oraz jeszcze bardziej dopracowaną oprawę wizualną. Istotny jest też kontekst. Seria Ori pojawiła się w momencie, gdy gatunek Metroidvania zaczynał przeżywać renesans. Twórcy inspirowali się klasykami pokroju Super Metroid czy Castlevania: Symphony of the Night, stawiając na eksplorację połączonych lokacji i rozwijanie umiejętności bohatera. W ostatnich latach ogromną popularność zdobyło także Hollow Knight, którego sukces sprawił, że wiele nowych gier zaczęło naśladować jego mroczny styl i nacisk na walkę. Na tym tle produkcje Moon Studios wciąż wyróżniają się podejściem skoncentrowanym na precyzyjnej platformówce, eksploracji i emocjonalnej opowieści. Mimo upływu lat wielu fanów nadal liczy, że seria doczeka się trzeciej części. Na razie jednak Moon Studios i Xbox nie ogłosili oficjalnie powrotu do świata Ori.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









