5 wskazówek, jak uczynić Hollow Knight: Silksong nieco łatwiejszym
1. Nie każdy boss jest obowiązkowy
Starcia z bossami w Silksong to prawdziwe wyzwanie i łatwo mogą zakończyć się serią porażek. Warto jednak pamiętać, że nie wszyscy przeciwnicy są konieczni do pokonania. Przykładem jest Moorwing, którego da się pominąć, realizując zadanie „Zaginione Pchły”.
2. Proste farmienie koralików
Ekonomia gry potrafi dać w kość, bo niemal wszystko kosztuje koraliki różańca. Warto więc korzystać z prostych metod farmienia. Jedna z nich polega na powtarzaniu walki z dwoma przeciwnikami przy ławce między Bone Bottom a Mosshome. Wystarczy ich zabić, zebrać koraliki, cofnąć się o ekran, usiąść i powtórzyć. Hornet zdobędzie 10 koralików w około 30 sekund.
3. Zmiana ataku Pogo
Hornet atakuje pod kątem, co jest zmianą w tej odsłonie. Bywa to trudne do opanowania i przeszkadza w niektórych sekcjach platformowych. Na szczęście można to zmienić, zdobywając Wanderer’s Crest w Wormways (na zachód od Mosshome). Tam możesz otworzyć drzwi i zdobyć herb, który pozwoli Ci skakać w dół zamiast po przekątnej.
4. Leczenie w powietrzu
Hornet otrzymuje wysokie obrażenia, dlatego każda okazja do leczenia jest na wagę złota. W Silksong można to robić nawet w powietrzu, co otwiera nowe możliwości podczas starć z bossami. To szczególnie pomocne przy atakach zajmujących dolne części ekranu. Jeśli wróg atakuje z dołu, lecz się z góry.
5. Ulepszanie narzędzi
Podstawowe narzędzia mogą wydawać się mało użyteczne, ale nie warto ich ignorować. Wystarczy zdobyć zestawy rzemieślnicze, np. u Córki Kuźni, by znacząco zwiększyć ich skuteczność. Ulepszone narzędzia potrafią ułatwić nawet najbardziej wymagające fragmenty gry.
