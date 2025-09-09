5 wskazówek, jak uczynić Hollow Knight: Silksong nieco łatwiejszym

Kilka praktyczbych porad dla tych, którzy odbili się od poziomu trudności nowej produkcji Team Cherry.

Hollow Knight: Silksong wreszcie trafiło w ręce graczy i od razu stało się jednym z największych hitów na Steam . Produkcja Team Cherry zebrała znakomite recenzje, a gracze chwalą jej klimat i dopracowaną rozgrywkę. Wcześniej informowaliśmy także, że znamy czas potrzebny do ukończenia gry . Nie jest to jednak łatwe. Nie brakuje głosów, że poziom trudności bywa przytłaczający. Twórcy wprowadzili kilka skutecznych rozwiązań, aby ułatwić rozgrywkę graczom. Serwis Comicbook przygotował kilka porad, które mogą pomóc w przejściu gry, a my je dla was zebraliśmy. Dajcie znać w komentarzu, czy tipsy są przydatne.

Starcia z bossami w Silksong to prawdziwe wyzwanie i łatwo mogą zakończyć się serią porażek. Warto jednak pamiętać, że nie wszyscy przeciwnicy są konieczni do pokonania. Przykładem jest Moorwing, którego da się pominąć, realizując zadanie „Zaginione Pchły”.

2. Proste farmienie koralików

Ekonomia gry potrafi dać w kość, bo niemal wszystko kosztuje koraliki różańca. Warto więc korzystać z prostych metod farmienia. Jedna z nich polega na powtarzaniu walki z dwoma przeciwnikami przy ławce między Bone Bottom a Mosshome. Wystarczy ich zabić, zebrać koraliki, cofnąć się o ekran, usiąść i powtórzyć. Hornet zdobędzie 10 koralików w około 30 sekund.

3. Zmiana ataku Pogo

Hornet atakuje pod kątem, co jest zmianą w tej odsłonie. Bywa to trudne do opanowania i przeszkadza w niektórych sekcjach platformowych. Na szczęście można to zmienić, zdobywając Wanderer’s Crest w Wormways (na zachód od Mosshome). Tam możesz otworzyć drzwi i zdobyć herb, który pozwoli Ci skakać w dół zamiast po przekątnej.

4. Leczenie w powietrzu