5 wskazówek, jak uczynić Hollow Knight: Silksong nieco łatwiejszym

Jakub Piwoński
2025/09/09 11:30
Kilka praktyczbych porad dla tych, którzy odbili się od poziomu trudności nowej produkcji Team Cherry.

Hollow Knight: Silksong wreszcie trafiło w ręce graczy i od razu stało się jednym z największych hitów na Steam. Produkcja Team Cherry zebrała znakomite recenzje, a gracze chwalą jej klimat i dopracowaną rozgrywkę. Wcześniej informowaliśmy także, że znamy czas potrzebny do ukończenia gry. Nie jest to jednak łatwe. Nie brakuje głosów, że poziom trudności bywa przytłaczający. Twórcy wprowadzili kilka skutecznych rozwiązań, aby ułatwić rozgrywkę graczom. Serwis Comicbook przygotował kilka porad, które mogą pomóc w przejściu gry, a my je dla was zebraliśmy. Dajcie znać w komentarzu, czy tipsy są przydatne.

Hollow Knight: Silksong
1. Nie każdy boss jest obowiązkowy

Starcia z bossami w Silksong to prawdziwe wyzwanie i łatwo mogą zakończyć się serią porażek. Warto jednak pamiętać, że nie wszyscy przeciwnicy są konieczni do pokonania. Przykładem jest Moorwing, którego da się pominąć, realizując zadanie „Zaginione Pchły”.

2. Proste farmienie koralików

Ekonomia gry potrafi dać w kość, bo niemal wszystko kosztuje koraliki różańca. Warto więc korzystać z prostych metod farmienia. Jedna z nich polega na powtarzaniu walki z dwoma przeciwnikami przy ławce między Bone Bottom a Mosshome. Wystarczy ich zabić, zebrać koraliki, cofnąć się o ekran, usiąść i powtórzyć. Hornet zdobędzie 10 koralików w około 30 sekund.

3. Zmiana ataku Pogo

Hornet atakuje pod kątem, co jest zmianą w tej odsłonie. Bywa to trudne do opanowania i przeszkadza w niektórych sekcjach platformowych. Na szczęście można to zmienić, zdobywając Wanderer’s Crest w Wormways (na zachód od Mosshome). Tam możesz otworzyć drzwi i zdobyć herb, który pozwoli Ci skakać w dół zamiast po przekątnej.

4. Leczenie w powietrzu

Hornet otrzymuje wysokie obrażenia, dlatego każda okazja do leczenia jest na wagę złota. W Silksong można to robić nawet w powietrzu, co otwiera nowe możliwości podczas starć z bossami. To szczególnie pomocne przy atakach zajmujących dolne części ekranu. Jeśli wróg atakuje z dołu, lecz się z góry.

5. Ulepszanie narzędzi

Podstawowe narzędzia mogą wydawać się mało użyteczne, ale nie warto ich ignorować. Wystarczy zdobyć zestawy rzemieślnicze, np. u Córki Kuźni, by znacząco zwiększyć ich skuteczność. Ulepszone narzędzia potrafią ułatwić nawet najbardziej wymagające fragmenty gry.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/silksong-hollow-knight-tips-easier/

News
Hollow Knight: Silksong
wskazówki
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


