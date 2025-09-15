Pierwsza duża aktualizacja Hollow Knight: Silksong już dostępna. Poprawki i zmiany w balansie

Deweloperzy zadbali o rozwiązanie kilku uciążliwych problemów technicznych i błędów, które wpływały na doświadczenie graczy. Wśród naprawionych usterek znajduje się problem z zadaniem „Infestation Operation”, które nie mogło zostać ukończone w późniejszych fazach gry. W ramach zmian w balansie, zwiększono między innymi częstotliwość wypadania rosaries z pojemników oraz od pokonanych bossów.

Pierwsza duża łatka do Silksong (1.0.28497) jest już udostępniana większości graczy. Skupia się ona głównie na poprawkach błędów, a także wprowadza drobne zmiany w balansie we wczesnych etapach gry.

Aktualizacja jest już dostępna na Steam i GOG, a wkrótce trafi również na platformy Xbox oraz Nintendo Switch. O ile nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, posiadacze konsol PlayStation otrzymają tę samą łatkę w ciągu 48 godzin. – czytamy w komunikacie od twórców.