Pierwsza duża aktualizacja Hollow Knight: Silksong już dostępna. Poprawki i zmiany w balansie

Hollow Knight: Silksong – pierwsza, duża aktualizacja już dostępna
Hollow Knight: Silksong otrzymało już pierwszą, znaczącą aktualizację. Wydana 15 września 2025 roku łatka wprowadza szereg poprawek błędów oraz istotne zmiany w balansie rozgrywki, mające na celu poprawę ogólnego komfortu gry i dostosowanie poziomu trudności do oczekiwań graczy.
Deweloperzy zadbali o rozwiązanie kilku uciążliwych problemów technicznych i błędów, które wpływały na doświadczenie graczy. Wśród naprawionych usterek znajduje się problem z zadaniem „Infestation Operation”, które nie mogło zostać ukończone w późniejszych fazach gry. W ramach zmian w balansie, zwiększono między innymi częstotliwość wypadania rosaries z pojemników oraz od pokonanych bossów.
Pierwsza duża łatka do Silksong (1.0.28497) jest już udostępniana większości graczy. Skupia się ona głównie na poprawkach błędów, a także wprowadza drobne zmiany w balansie we wczesnych etapach gry.
Aktualizacja jest już dostępna na Steam i GOG, a wkrótce trafi również na platformy Xbox oraz Nintendo Switch. O ile nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, posiadacze konsol PlayStation otrzymają tę samą łatkę w ciągu 48 godzin. – czytamy w komunikacie od twórców.
Pełna lista zmian dostępna jest w tym miejscu. Przypomnijmy, że Hollow Knight: Silksong trafił na komputery osobiste oraz PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Gra ukazała się 4 września 2025 roku.
