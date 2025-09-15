Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwsza duża aktualizacja Hollow Knight: Silksong już dostępna. Poprawki i zmiany w balansie

Patrycja Pietrowska
2025/09/15 14:15
0
1

Twórcy udostępnili łatkę graczom Hollow Knight: Silksong.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Hollow Knight: Silksong przyciągnął masę graczy. W ciągu pierwszych trzech dni produkcja osiągnęła liczbę pięciu milionów aktywnych użytkowników. Teraz tytuł otrzymał pierwszą, dużą aktualizację.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong – pierwsza, duża aktualizacja już dostępna

Hollow Knight: Silksong otrzymało już pierwszą, znaczącą aktualizację. Wydana 15 września 2025 roku łatka wprowadza szereg poprawek błędów oraz istotne zmiany w balansie rozgrywki, mające na celu poprawę ogólnego komfortu gry i dostosowanie poziomu trudności do oczekiwań graczy.

Deweloperzy zadbali o rozwiązanie kilku uciążliwych problemów technicznych i błędów, które wpływały na doświadczenie graczy. Wśród naprawionych usterek znajduje się problem z zadaniem „Infestation Operation”, które nie mogło zostać ukończone w późniejszych fazach gry. W ramach zmian w balansie, zwiększono między innymi częstotliwość wypadania rosaries z pojemników oraz od pokonanych bossów.

Pierwsza duża łatka do Silksong (1.0.28497) jest już udostępniana większości graczy. Skupia się ona głównie na poprawkach błędów, a także wprowadza drobne zmiany w balansie we wczesnych etapach gry.

Aktualizacja jest już dostępna na Steam i GOG, a wkrótce trafi również na platformy Xbox oraz Nintendo Switch. O ile nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, posiadacze konsol PlayStation otrzymają tę samą łatkę w ciągu 48 godzin. – czytamy w komunikacie od twórców.

GramTV przedstawia:

Pełna lista zmian dostępna jest w tym miejscu. Przypomnijmy, że Hollow Knight: Silksong trafił na komputery osobiste oraz PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Gra ukazała się 4 września 2025 roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/hollow-knight-silksongs-first-patch-is-now-live-on-all-platforms

Tagi:

News
aktualizacja
patch
łatka
Team Cherry
zmiany
metroidvania
poprawki
Hollow Knight: Silksong
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112