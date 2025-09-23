Zaloguj się lub Zarejestruj

Druga aktualizacja Silksong już dostępna. Kolejne poprawki w drodze

Mikołaj Berlik
2025/09/23 14:15
Hollow Knight: Silksong otrzymał drugi patch z poprawkami i zapowiedź większej łatki.

Hollow Knight: Silksong otrzymał aktualizację 1.0.28650, w której autorzy skupili się na usunięciu błędów utrudniających rozgrywkę. Studio Team Cherry potwierdziło też, że wkrótce gracze otrzymają większy patch, który rozwiąże jedną z najbardziej krytykowanych kwestii.

Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong – co zmienia aktualizacja 1.0.28650

Najważniejsze poprawki w najnowszym patchu dotyczą sytuacji blokujących postęp w grze, które od premiery były zgłaszane przez graczy. Lista zmian jest dość obszerna i obejmuje również mniejsze usprawnienia stabilności. Pełny opis aktualizacji można znaleźć na stronie twórców.

Team Cherry zapowiedziało też, że w ciągu najbliższych 3–4 tygodni pojawi się kolejna duża łatka. Najważniejszą nowością będzie poprawione chińskie tłumaczenie, które obecnie jest jednym z najczęściej krytykowanych elementów produkcji i według społeczności zaniża jej średnią ocen na Steam do poziomu 83% rekomendacji.

W kolejnym patchu poprawione zostanie również wsparcie dla kontrolerów na PC, co powinno przełożyć się na wygodniejszą rozgrywkę dla graczy korzystających z padów.

Hollow Knight: Silksong jest dostępny na PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One i Nintendo Switch.

Źródło:https://www.teamcherry.com.au/blog/silksong-patch-2

