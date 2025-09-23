Druga aktualizacja Silksong już dostępna. Kolejne poprawki w drodze

Hollow Knight: Silksong otrzymał aktualizację 1.0.28650, w której autorzy skupili się na usunięciu błędów utrudniających rozgrywkę. Studio Team Cherry potwierdziło też, że wkrótce gracze otrzymają większy patch, który rozwiąże jedną z najbardziej krytykowanych kwestii.

Hollow Knight: Silksong – co zmienia aktualizacja 1.0.28650

Najważniejsze poprawki w najnowszym patchu dotyczą sytuacji blokujących postęp w grze, które od premiery były zgłaszane przez graczy. Lista zmian jest dość obszerna i obejmuje również mniejsze usprawnienia stabilności. Pełny opis aktualizacji można znaleźć na stronie twórców.