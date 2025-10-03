Zaloguj się lub Zarejestruj

Najczęściej pobierane gry na PlayStation we wrześniu 2025. Lista pełna hitów

Patrycja Pietrowska
2025/10/03 16:30
Sony ujawnia najpopularniejsze gry na PlayStation we wrześniu 2025.

Firma Sony ujawniła pełne zestawienie gier, które we wrześniu 2025 roku cieszyły się największą popularnością wśród użytkowników platform PlayStation. Rankingi te zostały szczegółowo podzielone nie tylko ze względu na regiony – Stany Zjednoczone wraz z Kanadą oraz Europa – ale także według platform, obejmując PlayStation 5, PlayStation 4, PS VR 2 oraz tytuły darmowe. Wśród gier na konsolę PlayStation 5, we wrześniu 2025 roku na rynkach zachodnich królowały produkcje sportowe, jednak w różnych konfiguracjach.

EA Sports FC 26
EA Sports FC 26

Ranking PlayStation wrzesień 2025. Te gry królowały na PS5, PS4 i PS VR2

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie bezwzględnym liderem okazała się gra NBA 2K26. Na kolejnych miejscach na podium w Ameryce Północnej znalazły się Borderlands 4 oraz EA Sports FC 26. Czołową piątkę uzupełniły Hollow Knight: Silksong i Madden NFL 26.

Europejscy gracze wykazali się nieco innymi preferencjami, stawiając na pierwszym miejscu EA Sports FC 26. Natomiast druga pozycja przypadła dla Hollow Knight: Silksong. Wśród pięciu najchętniej pobieranych tytułów w Europie znalazły się również Borderlands 4, NBA 2K26 oraz Dying Light: The Beast. W obu regionach listy top 10 zawierały wspólne, mocne pozycje, takie jak SILENT HILL f i Ready or Not, choć zajmowały one różne miejsca.

Wśród pozycji spoza pierwszej piątki, w Europie popularność utrzymywały Grand Theft Auto V i Forza Horizon 5, podczas gdy w USA i Kanadzie gracze chętniej pobierali NHL 26 oraz EA SPORTS College Football 26. W rankingu gier na PS4, to Red Dead Redemption 2 było najczęściej pobierane w USA i Kanadzie. Europejczycy zaś najchętniej sięgali po EA Sports FC 26.

W segmencie wirtualnej rzeczywistości dla PS VR2 zestawienie wykazało znaczną zbieżność upodobań graczy. Tytuł Alien: Rogue Incursion VR objął prowadzenie zarówno w USA/Kanadzie, jak i w Europie. Drugie miejsce w obu rankingach zajęła gra Creed: Rise to Glory – Championship Edition. W czołówce popularnych gier free to play na PS5 i PS4, niezależnie od regionu, dominowały takie pozycje jak DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA, Delta Force (F2P), Fortnite, Roblox oraz Call of Duty: Warzone.

Top gry PS5 – wrzesień 2025

USA/Kanada:

  1. NBA 2K26
  2. Borderlands 4
  3. EA Sports FC 26
  4. Hollow Knight: Silksong
  5. Madden NFL 26
  6. Dying Light: The Beast
  7. Grand Theft Auto V
  8. NHL 26
  9. Silent Hill f
  10. EA Sports College Football 26

EU:

  1. EA Sports FC 26
  2. Hollow Knight: Silksong
  3. Borderlands 4
  4. NBA 2K26
  5. Dying Light: The Beast
  6. Grand Theft Auto V
  7. Forza Horizon 5
  8. Minecraft
  9. Ready or Not
  10. Silent Hill f

Top gry PS4 – wrzesień 2025

GramTV przedstawia:

USA/Kanada:

  1. Red Dead Redemption 2
  2. Hollow Knight: Voidheart Edition
  3. Batman: Arkham Knight
  4. Hollow Knight: Silksong
  5. Grand Theft Auto V
  6. EA Sports FC 26
  7. Need for Speed Heat
  8. Minecraft
  9. Mortal Kombat X
  10. The Forest

EU:

  1. EA Sports FC 26
  2. Red Dead Redemption 2
  3. Hollow Knight: Voidheart Edition
  4. Batman: Arkham Knight
  5. Hollow Knight: Silksong
  6. Grand Theft Auto V
  7. Assassin’s Creed Origins
  8. The Forest
  9. A Way Out
  10. Assassin’s Creed Odyssey

Top gry PS VR2 – wrzesień 2025

USA/Kanada:

  1. Alien: Rogue Incursion VR
  2. Creed: Rise to Glory – Championship Edition
  3. Beat Saber
  4. GORN 2
  5. Job Simulator
  6. Vampire: The Masquerade – Justice
  7. Arizona Sunshine 2
  8. Among Us 3D: VR
  9. Pavlov
  10. Arken Age

EU:

  1. Alien: Rogue Incursion VR
  2. Creed: Rise to Glory – Championship Edition
  3. Horizon Call of the Mountain
  4. Beat Saber
  5. Job Simulator
  6. Metro Awakening
  7. Arizona Sunshine 2
  8. Moss: Book II
  9. Pavlov
  10. Ragnarock

Top darmowe gry (PS5 + PS4) – wrzesień 2025

USA/Kanada:

  1. Dragon Ball Gekishin Squadra
  2. Delta Force (F2P)
  3. Fortnite
  4. Marvel Rivals
  5. Roblox
  6. Call of Duty: Warzone
  7. skate.
  8. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access
  9. Rocket League
  10. Fall Guys

EU:

  1. Delta Force (F2P)
  2. Roblox
  3. skate.
  4. Fortnite
  5. Dragon Ball Gekishin Squadra
  6. Call of Duty: Warzone
  7. Rocket League
  8. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X – Free Access
  9. eFootball
  10. Marvel Rivals
Źródło:https://insider-gaming.com/sony-reveals-playstations-most-downloaded-games-for-september-2025/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Niakadan
Gramowicz
Dzisiaj 17:12

Większość to kotlety odgrzewane 




