Najczęściej pobierane gry na PlayStation we wrześniu 2025. Lista pełna hitów

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie bezwzględnym liderem okazała się gra NBA 2K26. Na kolejnych miejscach na podium w Ameryce Północnej znalazły się Borderlands 4 oraz EA Sports FC 26. Czołową piątkę uzupełniły Hollow Knight: Silksong i Madden NFL 26.

Firma Sony ujawniła pełne zestawienie gier, które we wrześniu 2025 roku cieszyły się największą popularnością wśród użytkowników platform PlayStation. Rankingi te zostały szczegółowo podzielone nie tylko ze względu na regiony – Stany Zjednoczone wraz z Kanadą oraz Europa – ale także według platform, obejmując PlayStation 5, PlayStation 4, PS VR 2 oraz tytuły darmowe. Wśród gier na konsolę PlayStation 5, we wrześniu 2025 roku na rynkach zachodnich królowały produkcje sportowe, jednak w różnych konfiguracjach.

Europejscy gracze wykazali się nieco innymi preferencjami, stawiając na pierwszym miejscu EA Sports FC 26. Natomiast druga pozycja przypadła dla Hollow Knight: Silksong. Wśród pięciu najchętniej pobieranych tytułów w Europie znalazły się również Borderlands 4, NBA 2K26 oraz Dying Light: The Beast. W obu regionach listy top 10 zawierały wspólne, mocne pozycje, takie jak SILENT HILL f i Ready or Not, choć zajmowały one różne miejsca.

Wśród pozycji spoza pierwszej piątki, w Europie popularność utrzymywały Grand Theft Auto V i Forza Horizon 5, podczas gdy w USA i Kanadzie gracze chętniej pobierali NHL 26 oraz EA SPORTS College Football 26. W rankingu gier na PS4, to Red Dead Redemption 2 było najczęściej pobierane w USA i Kanadzie. Europejczycy zaś najchętniej sięgali po EA Sports FC 26.

W segmencie wirtualnej rzeczywistości dla PS VR2 zestawienie wykazało znaczną zbieżność upodobań graczy. Tytuł Alien: Rogue Incursion VR objął prowadzenie zarówno w USA/Kanadzie, jak i w Europie. Drugie miejsce w obu rankingach zajęła gra Creed: Rise to Glory – Championship Edition. W czołówce popularnych gier free to play na PS5 i PS4, niezależnie od regionu, dominowały takie pozycje jak DRAGON BALL GEKISHIN SQUADRA, Delta Force (F2P), Fortnite, Roblox oraz Call of Duty: Warzone.

Top gry PS5 – wrzesień 2025

USA/Kanada:

NBA 2K26 Borderlands 4 EA Sports FC 26 Hollow Knight: Silksong Madden NFL 26 Dying Light: The Beast Grand Theft Auto V NHL 26 Silent Hill f EA Sports College Football 26

EU:

EA Sports FC 26 Hollow Knight: Silksong Borderlands 4 NBA 2K26 Dying Light: The Beast Grand Theft Auto V Forza Horizon 5 Minecraft Ready or Not Silent Hill f

Top gry PS4 – wrzesień 2025