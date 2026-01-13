38 lat temu Marvel wprowadził najbardziej ikonicznego złoczyńcę Spider-Mana. Przeciwnik wkrótce może dołączyć do MCU

Od tego momentu świat Pajączka całkowicie się zmienił.

Dokładnie 38 lat temu Marvel Comics zapisało jedną z najważniejszych kart w historii komiksowego Spider-Mana. To właśnie w styczniu 1988 roku czytelnicy poznali postać, która z czasem stała się jego najbardziej rozpoznawalnym wrogiem Człowieka-Pająka. Wtedy narodził się Venom. Spider-Man zyskał nowego, przerażającego przeciwnika 38 lat temu Debiut miał miejsce na łamach jubileuszowego zeszytu The Amazing Spider-Man #300, za który odpowiadał nowy wówczas duet twórców. Scenariusz napisał David Michelinie, a rysunki przygotował Todd McFarlane. Ich celem było stworzenie historii, która wstrząśnie statusem quo i faktycznie tak się stało.

Choć Człowiek-Pająk zdążył wcześniej pożegnać się z czarnym kostiumem z Secret Wars, obca forma życia nie zniknęła. Symbiont odnalazł nowego nosiciela i połączył się z Eddie Brockiem, dając początek Venomowi. Była to relacja oparta na wspólnej nienawiści do Peter Parkera, którego Brock obwiniał za własny upadek zawodowy i utratę swojej reputacji. W tamtym okresie Venom był postacią znacznie mroczniejszą niż ta znana współczesnym fanom. Nie miał oporów przed zabijaniem, a jego działania balansowały na granicy krwawego horroru. Co więcej, nie posiadał pajęczego zmysłu Spider-Mana, ale był od superbohatera większy, silniejszy i szybszy. Jedyną realną przewagą bohatera pozostawało doświadczenie. Parker szybko zorientował się też, że symbiont całkowicie stopił się z Brockiem, czyniąc go istotą równie obcą, co sam Venom.

Ten zeszyt zapamiętano również z innego powodu. To właśnie wtedy Spider-Man na dobre wrócił do klasycznego czerwono-niebieskiego stroju, zamykając jeden z najbardziej eksperymentalnych rozdziałów swojej historii. Na przestrzeni dekad Venom przeszedł ogromną metamorfozę i z bezwzględnego antagonisty stał się antybohaterem. Dziś symbiont związany jest nawet z Mary Jane Watson, podczas gdy Eddie Brock funkcjonuje u boku symbionta Carnage. Obecnie prawa do tej postaci należą do Sony Pictures, które miało definitywnie zrezygnować z budowania własnego filmowo-serialowego uniwersum opartego na postaciach z komiksów o Spider-Manie. Według ostatnich doniesień wytwórnia zamierza częściej udostępniać swoich bohaterów do uniwersum Marvela. Skorzystać może na tym Venom, który może pojawić się jako jedna z postaci w Avengers: Secret Wars lub w późniejszych projektach z MCU.

