Venom wkroczył w nową erę. Zmieniony kostium i potężna przeciwniczka

Rozpoczęła się nowa era Venoma w komiksowym uniwersum Marvela. Po zaskakującym ujawnieniu nowego gospodarza symbionta, którym jest Mary Jane, przyszła pora na ruch ze strony przeciwników. W najnowszych zeszytach serii jednym z najgłośniejszych elementów okazuje się radykalna przemiana Madame Masque, która nie zamierza pozostać w cieniu rosnącej potęgi Venoma. Venom – Mary Jane Watson stała się nosicielem symbionta W komiksie Venom numer 253 czytelnicy poznają zupełnie nową odsłonę tej klasycznej przeciwniczki. Madame Masque przejmuje pełną kontrolę nad organizacją Advanced Idea Mechanics, eliminując konkurencję i sięgając po władzę w brutalny sposób. Efektem jest potężny pancerz bojowy inspirowany najcięższymi zbrojami znanymi z uniwersum Marvela. To nie tylko wizualna rewolucja, ale też jasny sygnał, że Masque staje się jedną z najgroźniejszych antagonistek w uniwersum Marvela.

Nowa zbroja nie jest przypadkowym wynalazkiem. Madame Masque wcześniej odkryła, że aktualnym nosicielem symbionta Venoma jest Mary Jane Watson. Wykorzystując zaawansowaną technologię, wszczepiła w jej ciało urządzenia szpiegowskie, obserwując każdy ruch aktorki i superbohaterki. Atak na bliskich MJ uruchomił jednak zupełnie inną reakcję, prowadząc do brutalnej konfrontacji, która według zapowiedzi Marvela ma zniszczyć kilka ikonicznych punktów Nowego Jorku.

Opis kolejnego zeszytu, Venom numer 254, określa nowy pancerz jako Madame Masque Battlesuit, czyli ważącą dwie tony maszynę zbudowaną przez AIM i naszpikowaną uzbrojeniem rakietowym. To rozwiązanie idealnie pasuje do postaci, która od lat pozostaje jedną z najbardziej niebezpiecznych przeciwniczek Iron Man i doskonale rozumie, jak technologia potrafi przechylić szalę w superbohaterskich starciach. Wszystko wskazuje na to, że nowy wygląd Madame Masque jest dopiero początkiem jej większego planu. Nadchodząca nowa seria Iron Mana ma pokazać, że Masque zamierza wykorzystać zasoby AIM do stworzenia kolejnej przełomowej broni. W zapowiedziach pojawia się nawet motyw poszukiwania geniusza na miarę Tony’ego Starka poprzez odtwarzanie elementów jego legendarnej genezy. Starcie z Venomem i Mary Jane Watson wydaje się więc jedynie wstępem do znacznie ambitniejszej wizji twórców nowej serii. Madame Masque nie chce już tylko kopiować pancerzy. Jej celem staje się dorównanie największym umysłom świata Marvela i udowodnienie, że nowa era Venoma potrzebuje równie bezwzględnych i potężnych antagonistów.

