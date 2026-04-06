Zaloguj się lub Zarejestruj

370 mln dolarów w kilka dni. Tak zarabia adaptacja kultowej gry wideo

Jakub Piwoński
2026/04/06 13:30
1
0

Super Mario Galaxy Film podbija kina na całym świecie i mimo mieszanych recenzji notuje jeden z największych startów w historii.

Wszystko zmierzało właśnie w tym kierunku. Kilka dni temu Super Mario Galaxy Film rozpoczął swoją kinową ekspansję i wszystko wskazuje na to, że świat ponownie zakochał się w słynnym hydrauliku od Nintendo. Produkcja błyskawicznie przyciągnęła tłumy widzów, także tych, którzy na co dzień rzadko odwiedzają kina.

Super Mario Galaxy Film z imponującym wynikiem po pierwszym weekendzie wyświetlania

Film zanotował imponujący wynik 372 milionów dolarów na całym świecie, z czego aż 182 milionów dolarów pochodzi z rynku amerykańskiego. Sam długi weekend otwarcia przyniósł około 190 milionów dolarów, co daje czwarty najlepszy start w historii kina. Co ciekawe, aż dwie trzecie widzów w USA stanowili okazjonalni bywalcy kin, co może być bardzo dobrym sygnałem dla całej branży.

Choć rezultat robi ogromne wrażenie, nie jest to absolutny rekord. Do wyniku poprzedniej animacji z Mario z 2023 roku zabrakło około 14 milionów dolarów, ponieważ tamten film osiągnął 387 milionów dolarów na starcie. Mimo to nowa produkcja i tak należy do ścisłej czołówki największych premier w historii.

GramTV przedstawia:

Na tle innych tegorocznych hitów wynik również prezentuje się bardzo solidnie. Project Hail Mary, który zajmuje obecnie drugie miejsce, dołożył kolejne 40 milionów dolarów i osiągnął 420 milionów globalnie, ale potrzebował na to więcej czasu. Tempo, w jakim zarabia Mario, pokazuje ogromną siłę marki i jej globalną rozpoznawalność. Co ciekawe, sukces finansowy przyszedł mimo chłodniejszego przyjęcia przez krytyków – film uzyskał zaledwie 36 punktów w serwisie Metacritic. Widzowie najwyraźniej nie przejęli się ocenami i tłumnie ruszyli do kin.

Za produkcję odpowiadają Universal Pictures oraz Illumination, czyli twórcy znani m.in. z serii Minionki. Film jest animacją skierowaną do szerokiej publiczności, łączącą humor, akcję i nostalgię związaną z kultową marką Nintendo. Polska premiera została zaplanowana na 10 kwietnia, ale w święta trwały już pokazy przedpremierowe. Na pewno jednak skala sukcesu filmu w najbliższych dniach wyraźnie się powiększy.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/5/super-mario-galaxy-movie-hits-372m-worldwide-in-just-five-days

Tagi:

Popkultura
Nintendo
wyniki finansowe
film animowany
Illumination Entertainment
Super Mario Galaxy
box office
Universal Pictures
Super Mario Bros
gra wideo
adaptacja gry
Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 13:40

Nintendo trafiło z tym w dobry moment - nie mają obecnie prawdziwej konkurencji w animacji - a tutaj najwyraźniej zadowolone są i dzieci i fani Nintendo. Myślę że "Nintendoverse" już ruszy z kopyta. W drodze jest Zelda, może Donkey Kong i coś mam czutkę że Nintendo odpali ze Star Foxem.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112