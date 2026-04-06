370 mln dolarów w kilka dni. Tak zarabia adaptacja kultowej gry wideo

Super Mario Galaxy Film podbija kina na całym świecie i mimo mieszanych recenzji notuje jeden z największych startów w historii.

Wszystko zmierzało właśnie w tym kierunku. Kilka dni temu Super Mario Galaxy Film rozpoczął swoją kinową ekspansję i wszystko wskazuje na to, że świat ponownie zakochał się w słynnym hydrauliku od Nintendo. Produkcja błyskawicznie przyciągnęła tłumy widzów, także tych, którzy na co dzień rzadko odwiedzają kina. Super Mario Galaxy Film z imponującym wynikiem po pierwszym weekendzie wyświetlania Film zanotował imponujący wynik 372 milionów dolarów na całym świecie, z czego aż 182 milionów dolarów pochodzi z rynku amerykańskiego. Sam długi weekend otwarcia przyniósł około 190 milionów dolarów, co daje czwarty najlepszy start w historii kina. Co ciekawe, aż dwie trzecie widzów w USA stanowili okazjonalni bywalcy kin, co może być bardzo dobrym sygnałem dla całej branży.

Choć rezultat robi ogromne wrażenie, nie jest to absolutny rekord. Do wyniku poprzedniej animacji z Mario z 2023 roku zabrakło około 14 milionów dolarów, ponieważ tamten film osiągnął 387 milionów dolarów na starcie. Mimo to nowa produkcja i tak należy do ścisłej czołówki największych premier w historii.

Na tle innych tegorocznych hitów wynik również prezentuje się bardzo solidnie. Project Hail Mary, który zajmuje obecnie drugie miejsce, dołożył kolejne 40 milionów dolarów i osiągnął 420 milionów globalnie, ale potrzebował na to więcej czasu. Tempo, w jakim zarabia Mario, pokazuje ogromną siłę marki i jej globalną rozpoznawalność. Co ciekawe, sukces finansowy przyszedł mimo chłodniejszego przyjęcia przez krytyków – film uzyskał zaledwie 36 punktów w serwisie Metacritic. Widzowie najwyraźniej nie przejęli się ocenami i tłumnie ruszyli do kin. Za produkcję odpowiadają Universal Pictures oraz Illumination, czyli twórcy znani m.in. z serii Minionki. Film jest animacją skierowaną do szerokiej publiczności, łączącą humor, akcję i nostalgię związaną z kultową marką Nintendo. Polska premiera została zaplanowana na 10 kwietnia, ale w święta trwały już pokazy przedpremierowe. Na pewno jednak skala sukcesu filmu w najbliższych dniach wyraźnie się powiększy.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










