29 lat temu ukazała się kontynuacja arcydzieła science fiction. Była tak dobra, że fani do dzisiaj uważają, że żaden kolejny film go nie przebił

Dla wielu widzów ta część jest niczym Imperium kontratakuje dla Gwiezdnych wojen.

Rok 1993 okazał się jednym z najważniejszych momentów w karierze Stevena Spielberga. W ciągu kilku miesięcy twórca dostarczył widzom zarówno poruszającą Lsitę Schindlera, jak i widowiskowy Park Jurajski, który na zawsze odmienił kino science fiction i kinowe blockbustery. Produkcja zachwyciła przełomowymi efektami specjalnymi, które nawet dziś robią ogromne wrażenie, a przy okazji opowiedziała historię o ludzkiej obsesji kontrolowania natury. Sukces finansowy był gigantyczny, więc kontynuacja wydawała się tylko kwestią czasu. Zaginiony Świat: Jurassic Park – czy to idealna kontynuacja dla słynnego filmu Stevena Spielberga? 23 maja 1997 roku do kin trafił Zaginiony Świat: Jurassic Park. Kontynuacja ponownie okazała się wielkim sukcesem komercyjnym i zarobiła na świecie 618,6 miliona dolarów. Krytycy nie byli jednak równie zachwyceni. Film zdobył jedynie 57% pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes, podczas gdy pierwsza część może pochwalić się wynikiem na poziomie 91%.

Mimo mieszanych recenzji odbiór filmu z czasem zaczął się poprawiać. Wielu fanów uważa dziś, że właśnie Zaginiony świat pozostaje najlepszym sequelem w całej serii. Powód jest prosty. Żadna kolejna odsłona nie potrafiła odzyskać atmosfery i emocji charakterystycznych dla pierwszych dwóch filmów Spielberga. Co ciekawe, to właśnie Steven Spielberg wyreżyserował jedynie dwa pierwsze filmy z cyklu. W przypadku Zaginionego świata postawił na znacznie mroczniejszy ton i wyraźniej zaakcentował elementy horroru. Sceny ataków dinozaurów, w tym brutalna śmierć Eddiego, do dziś są wspominane przez widzów jako jedne z najbardziej intensywnych momentów całej marki. Twórca zadbał również o większą skalę widowiska. W filmie pojawiły się nowe gatunki dinozaurów, między innymi stegozaury, które pozwoliły widzom ponownie poczuć ekscytację odkrywania prehistorycznych stworzeń na wielkim ekranie. Spielberg dobrze rozumiał, że sequel musi zaoferować coś więcej niż tylko powtórkę z oryginału.

GramTV przedstawia:

Nie oznacza to jednak, że film był pozbawiony wad. Do dziś kontrowersje wzbudza scena walki gimnastyczki z raptorem czy finałowe wydarzenia w San Diego. Wielu widzów uważa jednak, że nawet te momenty wypadają lepiej niż niektóre pomysły z późniejszych części serii, takie jak klonowanie ludzi czy wątek szarańczy w filmach z ery Jurassic World. Największym problemem całej marki okazał się jednak sam punkt wyjścia historii. Oryginalny Jurassic Park był zamkniętą opowieścią z wyraźnym przesłaniem. Film jasno pokazywał, że człowiek nie powinien bawić się w boga i przywracać dinozaurów do życia. Nawet John Hammond ostatecznie przyznawał, że jego park rozrywki był fatalnym pomysłem. W przeciwieństwie do takich marek jak Gwiezdne wojny czy uniwersum Marvel, świat Jurassic Park nie dawał twórcom wielu naturalnych kierunków rozwoju. Autor książkowego pierwowzoru, Michael Crichton, długo opierał się napisaniu kontynuacji swojej powieści z 1990 roku. Dopiero ogromny sukces filmu i zainteresowanie Spielberga sprawiły, że stworzył książkę Zaginiony Świat, która pozostała jego jedynym sequelem. Kolejne odsłony próbowały rozwijać formułę poprzez nowe wyspy, działające parki rozrywki czy genetyczne hybrydy dinozaurów, ale ostatecznie wszystkie wracały do tego samego wniosku. Ludzie nie powinni ingerować w naturę w tak niebezpieczny sposób. Z tego powodu wielu fanów uważa, że seria od lat cierpi na kreatywne zmęczenie. Być może właśnie dlatego Universal Pictures nie spieszy się z zapowiedzią kolejnej części po sukcesie Jurassic World Odrodzenie. Choć produkcja zarobiła spore pieniądze, studio wciąż oficjalnie nie ogłosiło następnego filmu. Możliwe więc, że twórcy chcą tym razem znaleźć historię, która rzeczywiście wniesie coś nowego do uniwersum.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.