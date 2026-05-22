Wielka wyprzedaż Bandai Namco w Nintendo eShop. Mocne obniżki na RPG i strategie

W Nintendo eShop wystartowała nowa wyprzedaż skupiona na grach wydawnictwa Bandai Namco Entertainment. W ramach akcji przeceniono również część produkcji osadzonych w uniwersum Warhammer. Rabaty sięgają nawet 84%, a w wielu przypadkach mamy do czynienia z jednymi z najniższych cen w historii cyfrowego sklepu Nintendo. W promocji znalazły się zarówno klasyczne serie, jak i nowsze odsłony popularnych marek.
Bandai Namco w Nintendo eShop – najlepsze promocje
Oto oferty najbardziej warte uwagi:
- Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince's Edition – 39,84 zł (-84%)
- Ni No Kuni Remastered: Wrath of the White Witch – 39,84 zł (-84%)
- Warhammer 40,000: Mechanicus – 16,00 zł (-90%)
- Moonstone Island – 32,00 zł (-60%)
- Shadow Labyrinth – 64,50 zł (-50%)
- PATAPON 1+2 REPLAY – 64,50 zł (-50%)
- Little Nightmares II – 39,27 zł (-67%)
- Strange Horticulture – 18,00 zł (-70%)
- Tales of Graces f Remastered – 59,15 zł (-65%)
- Darkwood – 12,50 zł (-75%)
