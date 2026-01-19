29 lat temu doszło do szokującej zmiany w oryginalnej trylogii Gwiezdnych wojen. Fani byli oburzeni zmianami

Nie wszystkim widzom nowa wersja przygotowana przez George’a Lucasa przypadła do gustu.

Minęło 29 lat od momentu, gdy Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja powróciło do kin w specjalnej edycji i jednocześnie rozpoczęło jeden z największych sporów w historii popkultury. Styczeń 1997 roku miał być świętem dla fanów Gwiezdnych wojen, a stał się początkiem gorącej dyskusji o granicach ingerencji twórcy w ukończone dzieło, tym bardziej takie, które zadebiutowało oryginalnie dwadzieścia lat temu.

Gwiezdne wojny – fani byli rozczarowani zbyt daleko idącymi zmianami w specjalnej wersji filmów

Specjalna edycja klasycznej trylogii pojawiła się na ekranach z okazji dwudziestej rocznicy premiery pierwszego filmu. Dla wielu widzów była to pierwsza od lat szansa, by zobaczyć kultowe produkcje na dużym ekranie. Lucasfilm obiecywało odświeżone efekty wizualne, poprawioną jakość obrazu i sceny, które miały lepiej oddać pierwotną wizję George’a Lucasa. Problem w tym, że część zmian poszła znacznie dalej, niż oczekiwali tego fani.