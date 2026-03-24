28 lat temu ten film zdominował Oscary. Rekord, który przeszedł do historii kina i uczynił z Jamesa Camerona „króla świata”

Film Jamesa Camerona zapisał się złotymi zgłoskami – i do dziś pozostaje jednym z największych zwycięzców gali.

Dokładnie 28 lat temu, 23 marca 1998 roku, odbyła się ceremonia rozdania Oscarów, która na zawsze zapisała się w historii kina. To właśnie wtedy Titanic w reżyserii James Cameron sięgnął po rekordową liczbę statuetek i zdominował najważniejsze nagrody branży filmowej. 28 lat temu Titanic zdominował Oscary Jeszcze niedawno relacjonowaliśmy dla was tegoroczną galę Oscarów, podczas której film Grzesznicy zdobył aż szesnaście nominacji. Ostatecznie produkcja zakończyła wieczór z czterema statuetkami, co pokazuje, że liczba nominacji nie zawsze przekłada się na końcowy wynik. W przeszłości zdarzały się jednak sytuacje, gdy nominacje szły w parze z bezprecedensowym triumfem.

Jednym z takich przypadków był właśnie Titanic. Film opowiadający historię tragicznego rejsu słynnego liniowca oraz losów Jacka i Rose stał się globalnym fenomenem. Produkcja od początku była traktowana jako wielkie wydarzenie kinowe – imponowała rozmachem, efektami specjalnymi i skalą realizacji, jakiej wcześniej nie widziano. Za tym rozmachem poszedł również ogromny sukces komercyjny. Titanic stał się jednym z najbardziej dochodowych filmów w historii, a jego popularność wykraczała daleko poza same kina. Był to jeden z tych momentów w dziejach Oscarów, gdy największe nagrody zdobywał film będący jednocześnie największym hitem kasowym.

Produkcja Camerona otrzymała łącznie 14 nominacji – tylko o dwie mniej niż wspomniani Grzesznicy. Ostatecznie zakończyła galę z 11 statuetkami, co w tamtym czasie oznaczało wyrównanie rekordu należącego wcześniej do Ben-Hur. Dopiero wiele lat później wynik ten powtórzył jeszcze Władca Pierścieni: Powrót króla. Titanic nominowany był m.in. w najważniejszych kategoriach, takich jak najlepszy film, reżyseria, scenariusz, zdjęcia, montaż, muzyka czy efekty specjalne. Co istotne, zdobył statuetki w większości z nich, potwierdzając swoją dominację w niemal każdym aspekcie produkcji filmowej. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów wieczoru była przemowa Camerona, który odbierając Oscara za najlepszą reżyserię – a chwilę później także za najlepszy film – zakończył wystąpienie słowami: „Jestem królem świata!". Było to nawiązanie do słynnej sceny z udziałem Jacka, ale cytat szybko zaczął żyć własnym życiem i stał się symbolem ambicji twórcy. Dziś, niemal trzy dekady później, Cameron wciąż pozostaje jednym z najważniejszych reżyserów kina widowiskowego. Jego kolejne projekty, jak seria Avatar, odnoszą ogromne sukcesy finansowe, choć nie zawsze przekładają się na równie spektakularne wyniki podczas Oscarów – najnowsza odsłona zdobyła jedną statuetkę, za efekty specjalne. Triumf Titanica pozostaje jednak jednym z najbardziej symbolicznych momentów w historii nagród Akademii. To przykład filmu, który połączył artystyczne uznanie z masową popularnością – coś, co zdarza się niezwykle rzadko.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










