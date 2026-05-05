Koniec spekulacji. To oni zasiądą w jury festiwalu w Cannes

Park Chan-wook na czele międzynarodowego grona, które przyzna Złotą Palmę.

Od miesięcy w branży filmowej spekulowano, kto w tym roku zasiądzie w jury festiwalu w Cannes. Organizatorzy długo trzymali skład w tajemnicy, co tylko podsycało dyskusje i typowania. Teraz wszystko jest już jasne – poznaliśmy dziewięcioosobowe jury 79. edycji festiwalu, która odbędzie się w dniach 12–23 maja. Park Chan-with, Demi Moore, Stellan Skarsgård i inni Na czele jury stanie Park Chan-wook, twórca wielokrotnie nagradzany w Cannes, m.in. za Oldboya oraz za Podejrzaną. To właśnie on będzie przewodniczył pracom gremium, które zdecyduje o przyznaniu Złotej Palmy, najważniejszej nagrody festiwalu.

W skład jury weszli także uznani twórcy i aktorzy z całego świata. Wśród nich znalazła się Demi Moore, która w ostatnim czasie wróciła do pierwszej ligii dzięki roli w Substancji, a także Ruth Negga. Do jury dołączyli również Stellan Skarsgård, Isaach De Bankolé oraz reżyserka Chloé Zhao.

Nie zabrakło także przedstawicieli młodszego pokolenia twórców, takich jak Diego Céspedes i Laura Wandel, a skład uzupełnia scenarzysta Paul Laverty. Tak dobrane jury łączy doświadczenie z nowymi perspektywami, co może mieć wpływ na tegoroczne decyzje. Tegoroczny konkurs zapowiada się wyjątkowo mocno. O Złotą Palmę powalczą m.in. Pedro Almodóvar, James Gray, Andrey Zvyagintsev, Ryusuke Hamaguchi, Paweł Pawlikowski oraz Asghar Farhadi. Ogłoszenie jury kończy okres domysłów i otwiera ostatni etap przygotowań do jednego z najważniejszych wydarzeń w świecie kina. Teraz pozostaje już tylko czekać na pierwsze pokazy i werdykt, który – jak co roku – wywoła spore emocje.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










