28 lat temu narodziła się legenda. Debiut, który na zawsze zmienił gry wyścigowe

28 lat temu w Japonii zadebiutowało Gran Turismo, czyli gra, która na zawsze odmieniła oblicze wirtualnych wyścigów. Tytuł autorstwa studia Polyphony Digital trafił na konsolę PlayStation 23 grudnia 1997 roku, a w maju 1998 roku zadebiutował także w Europie. Dla wielu graczy był to pierwszy kontakt z wyścigami, które nie były tylko zręcznościową zabawą, ale także pierwszym krokiem w stronę symulacji.

28 lat temu otrzymaliśmy Gran Turismo

Gran Turismo od samego początku wyróżniało się niespotykanym wcześniej podejściem do realizmu. Twórcy postawili też na licencjonowane samochody, od popularnych aut miejskich po rasowe maszyny sportowe, wiernie odwzorowane pod względem osiągów, prowadzenia i brzmienia silników. W dniu premiery gra oferowała około 140 pojazdów, co jak na końcówkę lat 90. było bardzo imponującym wynikiem.