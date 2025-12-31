Zaloguj się lub Zarejestruj

28 lat temu narodziła się legenda. Debiut, który na zawsze zmienił gry wyścigowe

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/12/31 15:30
0
0

Seria Gran Turismo ma już 28 lat!

28 lat temu w Japonii zadebiutowało Gran Turismo, czyli gra, która na zawsze odmieniła oblicze wirtualnych wyścigów. Tytuł autorstwa studia Polyphony Digital trafił na konsolę PlayStation 23 grudnia 1997 roku, a w maju 1998 roku zadebiutował także w Europie. Dla wielu graczy był to pierwszy kontakt z wyścigami, które nie były tylko zręcznościową zabawą, ale także pierwszym krokiem w stronę symulacji.

28 lat temu otrzymaliśmy Gran Turismo

Gran Turismo od samego początku wyróżniało się niespotykanym wcześniej podejściem do realizmu. Twórcy postawili też na licencjonowane samochody, od popularnych aut miejskich po rasowe maszyny sportowe, wiernie odwzorowane pod względem osiągów, prowadzenia i brzmienia silników. W dniu premiery gra oferowała około 140 pojazdów, co jak na końcówkę lat 90. było bardzo imponującym wynikiem.

Gran Turismo na PS1
Gran Turismo na PS1

GramTV przedstawia:

Rozgrywka opierała się na stopniowym rozwoju kierowcy i jego garażu. Gracz zaczynał z niewielkim budżetem, kupował używany samochód i brał udział w kolejnych wyścigach oraz licencjach, odblokowując nowe trasy, auta i możliwości tuningu. Ten model progresji sprawiał, że sukces smakował wyjątkowo dobrze, a każda wygrana miała realną wartość. Po premierze Gran Turismo spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i branżowych mediów. Krytycy chwalili grę za realizm jazdy, rozbudowaną zawartość oraz niespotykaną dbałość o detale. Tytuł szybko stał się sprzedażowym hitem. Na całym świecie sprzedano ponad 10 milionów egzemplarzy, czyniąc Gran Turismo jedną z najlepiej sprzedających się gier na pierwsze PlayStation.

Do największych zalet Gran Turismo zdecydowanie należały realistyczny model jazdy, ogromna liczba samochodów, rozbudowany system licencji, klimatyczna oprawa dźwiękowa oraz poczucie autentycznego kontaktu z motoryzacją. Gra nie tylko bawiła, ale też uczyła, bowiem dla wielu graczy była pierwszą lekcją różnic między napędem na przód, tył czy cztery koła. Dziś, po 28 latach, Gran Turismo pozostaje kamieniem milowym w historii gier wideo i fundamentem jednej z najważniejszych serii wyścigowych wszech czasów. To właśnie od tej produkcji zaczęła się droga, która doprowadziła serię do 100 milionów sprzedanych gier i miesięcznej bazy aktywnych graczy utrzymującej się na poziomie 2 milionów.

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

