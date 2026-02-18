Zaloguj się lub Zarejestruj

The Crew Motorfest z dużą aktualizacją. Ubisoft dorzuca nową wyspę

Patrycja Pietrowska
2026/02/18 09:30
Playground Island nadciąga do The Crew Motorfest.

The Crew Motorfest otrzyma wkrótce kolejne rozszerzenie zawartości. Zapowiedziana właśnie Playground Island trafi do gry 4 marca w ramach aktualizacji Season 9. Nowa lokacja została zaprezentowana na zwiastunie.

The Crew Motorfest powiększa mapę o nową wyspę. Playground Island zadebiutuje wraz z dziewiątym sezonem

Materiał wideo pokazuje wyspę pełną krętych dróg i zróżnicowanych nawierzchni. Twórcy postawili na bogate otoczenie i widowiskowe krajobrazy. Tropikalna roślinność ustępuje miejsca górskim terenom, a całość uzupełniają nietypowe elementy, w tym podwodna galeria obserwacyjna z rekinem. Nowy obszar ma oferować kilka odmiennych biomów, co przełoży się na większą różnorodność wyzwań podczas eksploracji i wyścigów.

Playground Island to jednak nie jedyna nowość przewidziana w dziewiątym sezonie. Aktualizacja wprowadzi także kreator tras, który pozwoli graczom projektować własne wyścigi i dzielić się nimi z innymi. Dodatkowo zaplanowano zawartość inspirowaną wyścigami NASCAR Circuit oraz kolejne pojazdy, które poszerzą dostępną flotę.

The Crew Motorfest jest obecnie dostępne na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC. Marcowa aktualizacja będzie kolejną dużą porcją zawartości rozwijającą świat gry i rozszerzającą możliwości zabawy na otwartej mapie.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-crew-motorfest-trailer-shows-off-its-newest-island-out-on-march-4th

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

