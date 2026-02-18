The Crew Motorfest z dużą aktualizacją. Ubisoft dorzuca nową wyspę

The Crew Motorfest otrzyma wkrótce kolejne rozszerzenie zawartości. Zapowiedziana właśnie Playground Island trafi do gry 4 marca w ramach aktualizacji Season 9. Nowa lokacja została zaprezentowana na zwiastunie.
The Crew Motorfest powiększa mapę o nową wyspę. Playground Island zadebiutuje wraz z dziewiątym sezonem
Materiał wideo pokazuje wyspę pełną krętych dróg i zróżnicowanych nawierzchni. Twórcy postawili na bogate otoczenie i widowiskowe krajobrazy. Tropikalna roślinność ustępuje miejsca górskim terenom, a całość uzupełniają nietypowe elementy, w tym podwodna galeria obserwacyjna z rekinem. Nowy obszar ma oferować kilka odmiennych biomów, co przełoży się na większą różnorodność wyzwań podczas eksploracji i wyścigów.
