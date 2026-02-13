Zaloguj się lub Zarejestruj

Poznaliśmy gry w PlayStation Plus Extra i Premium na resztę lutego. W ofercie Spider-Man 2 i Monster Hunter Stories

Mikołaj Berlik
2026/02/13 10:50
0
0

Oto 10 nowych tytułów dla abonentów.

Lutowa oferta PlayStation Plus Extra i Premium zapowiada się wyjątkowo mocno. Sony stawia na głośne tytuły – łącznie ujawniono 10 nieznanych wcześniej tytułów. Wszystkie wymienione poniżej gry będą dostępne do pobrania od 17 lutego 2026 roku.

PlayStation Plus
PlayStation Plus

PlayStation Plus – Sony ujawnia resztę oferty na ten miesiąc

Potwierdziły się wcześniejsze przecieki – Marvel’s Spider-Man 2 trafia do katalogu Extra. To świetna okazja dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji sprawdzić wspólnej przygody Petera Parkera i Milesa Moralesa na silniku PS5. Dodanie gry do usługi zbiega się w czasie z plotkami o zbliżającej się zapowiedzi fabularnego dodatku.

W ofercie znalazły się także obie części Monster Hunter Stories. To interesujący ruch Capcomu, ponieważ już 13 marca 2026 roku premierę ma Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Pełna lista gier w PS Plus Extra – luty 2026:

  • Marvel’s Spider-Man 2 | PS5
  • Test Drive Unlimited Solar Crown | PS5
  • Neva | PS5, PS4
  • Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | PS4
  • Monster Hunter Stories | PS4
  • Season: A Letter to the Future | PS5, PS4
  • Echoes of the End: Enhanced Edition | PS5
  • Venba | PS5
  • Rugby 25 | PS5, PS4

GramTV przedstawia:

PlayStation Plus Premium:

  • Disney Pixar Wall-E | PS5, PS4

W tym miesiącu możesz szybko przełączać się między dwoma Spider-Manami, odkrywając rozbudowany świat Marvela w grze Marvel’s Spider-Man 2, ścigać się o dominację we wspólnym otwartym świecie w Test Drive Unlimited Solar Crown, wyruszyć w intymną, emocjonującą podróż przez zanikającą krainę w Neva lub uchwycić ulotne chwile podczas refleksyjnej podróży samochodem w Season: A Letter to the Future. Wszystkie te tytuły i wiele innych są dostępne w lutowym katalogu gier PlayStation Plus. Tymczasem Disney Pixar Wall-E wprowadza platformową przygodę do PlayStation Plus Premium. Pełna oferta będzie dostępna do gry 17 lutego.

Warto zwrócić uwagę na obecność Echoes of the End: Enhanced Edition – to poprawiona wersja islandzkiego RPG akcji inspirowanego nowymi odsłonami God of War. Z kolei fani sportów niszowych mogą sprawdzić Rugby 25, które niedawno wyszło z fazy wczesnego dostępu. Przypomnijmy, że w usłudze znajdują się także cztery, o których informowaliśmy pod koniec stycznia.

Źródło:https://insider-gaming.com/playstation-plus-game-catalog-february-2026-titles-revealed/

Mikołaj Berlik
