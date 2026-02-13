Poznaliśmy gry w PlayStation Plus Extra i Premium na resztę lutego. W ofercie Spider-Man 2 i Monster Hunter Stories

Lutowa oferta PlayStation Plus Extra i Premium zapowiada się wyjątkowo mocno. Sony stawia na głośne tytuły – łącznie ujawniono 10 nieznanych wcześniej tytułów. Wszystkie wymienione poniżej gry będą dostępne do pobrania od 17 lutego 2026 roku.
PlayStation Plus – Sony ujawnia resztę oferty na ten miesiąc
Potwierdziły się wcześniejsze przecieki – Marvel’s Spider-Man 2 trafia do katalogu Extra. To świetna okazja dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji sprawdzić wspólnej przygody Petera Parkera i Milesa Moralesa na silniku PS5. Dodanie gry do usługi zbiega się w czasie z plotkami o zbliżającej się zapowiedzi fabularnego dodatku.
W tym miesiącu możesz szybko przełączać się między dwoma Spider-Manami, odkrywając rozbudowany świat Marvela w grze Marvel’s Spider-Man 2, ścigać się o dominację we wspólnym otwartym świecie w Test Drive Unlimited Solar Crown, wyruszyć w intymną, emocjonującą podróż przez zanikającą krainę w Neva lub uchwycić ulotne chwile podczas refleksyjnej podróży samochodem w Season: A Letter to the Future. Wszystkie te tytuły i wiele innych są dostępne w lutowym katalogu gier PlayStation Plus. Tymczasem Disney Pixar Wall-E wprowadza platformową przygodę do PlayStation Plus Premium. Pełna oferta będzie dostępna do gry 17 lutego.
