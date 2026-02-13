Poznaliśmy gry w PlayStation Plus Extra i Premium na resztę lutego. W ofercie Spider-Man 2 i Monster Hunter Stories

Lutowa oferta PlayStation Plus Extra i Premium zapowiada się wyjątkowo mocno. Sony stawia na głośne tytuły – łącznie ujawniono 10 nieznanych wcześniej tytułów. Wszystkie wymienione poniżej gry będą dostępne do pobrania od 17 lutego 2026 roku.

PlayStation Plus – Sony ujawnia resztę oferty na ten miesiąc

Potwierdziły się wcześniejsze przecieki – Marvel’s Spider-Man 2 trafia do katalogu Extra. To świetna okazja dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji sprawdzić wspólnej przygody Petera Parkera i Milesa Moralesa na silniku PS5. Dodanie gry do usługi zbiega się w czasie z plotkami o zbliżającej się zapowiedzi fabularnego dodatku.