26 minut rozgrywki z Battlefielda 6. Operation Firestorm wyciekło do sieci

Do sieci trafił 26-minutowy zapis rozgrywki z trybu “Operation Firestorm” z Battlefielda 6, pokazujący intensywną wymianę ognia na nowej mapie. To kolejny przeciek, który dodatkowo podsyca emocje przed premierą długo wyczekiwanej odsłony kultowej serii od DICE i EA. Wyciekł nowy gameplay z Battlefielda 6 Już sierpniowe testy beta, w tym te otwarte, pokazały jak duże jest zainteresowanie cieszy się nadchodząca strzelanka wojenna. Gra przyciągnęła ponad 470 tysięcy graczy grających jednocześnie, co uczyniło ją najbardziej popularną betą w historii serii. DICE i EA zapowiedzieli też dodatkowe testy dla członków Battlefield Labs, które wystartowały 29 sierpnia.

Na forum Gaming Leaks and Rumors opublikowano dwa nagrania, które pokazują dwie różne sesje w trybie Operation Firestorm. Każde z wideo trwające 13 minut ujawnia między innymi zupełnie nową mapę przygotowaną specjalnie dla trybu “Operation Firestorm”, rozszerzoną strefę startową z wieloma punktami odrodzenia oraz pełną chaosu rozgrywkę w stylu battle royale z intensywnymi starciami i dynamicznym tempem. Battlefield 6 wprowadzi kilka dużych zmian w mechanice gry. Najważniejsza z nich to “Kinesthetic Combat System”, czyli nowy system ruchu, który ma ulepszyć poruszanie się po mapach, osłony i interakcje z pojazdami. Powróci także tryb “Portal” znany z Battlefielda 2042, pozwalający graczom, zwłaszcza tym na PC, tworzyć własne mapy, tryby i scenariusze rozgrywki.

Wszystko wskazuje na to, że Battlefield 6 może być jednym z największych hitów roku. Badania opinii graczy pokazują nawet, że wielu fanów serii jest bardziej podekscytowanych premierą Battlefielda niż Call of Duty: Black Ops 7. W oczekiwaniu na premierę polecamy przeczytać nasze wrażenia z gry. Sprawdźcie również czy wasz komputer spełnia minimalne wymagania sprzętowe. Battlefield 6 zadebiutuje już 10 października na PC oraz konsolach PlayStatino 5 i Xbox Series X/S. Tymczasem zobaczcie jak prezentuje się “Operation Firestorm”: