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Johnny Depp wraca do Hollywood. Jest pierwszy zwiastun nowej wersji Opowieści wigilijnej

Jakub Piwoński
2026/07/24 10:30
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Gwiazda Piratów z Karaibów wraca do wielkiego kina, a za kamerą stanął twórca cenionych horrorów. Ich wspólny projekt zapowiada się znacznie inaczej niż klasyczna adaptacja Charlesa Dickensa.

Doczekaliśmy się pierwszego zwiastuna filmu Ebenezer, w którym Johnny Depp wciela się w jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów literatury – Ebenezera Scrooge'a z Opowieści wigilijnej Charlesa Dickensa. Produkcja zwraca uwagę nie tylko obsadą, ale także nazwiskiem reżysera. Za kamerą stanął bowiem Ti West, twórca horrorów X, Pearl i MaXXXine.

Johnny Depp wraca do Hollywood. Jest pierwszy zwiastun nowej wersji Opowieści wigilijnej

To nie będzie zwykła Opowieść wigilijna

Twórcy zapowiadają, że Ebenezer nie będzie kolejną wierną ekranizacją klasycznej historii. Slogan promujący film brzmi: „Zanim został Ebenezerem, był Scroogem”, co sugeruje, że produkcja skupi się na wydarzeniach poprzedzających fabułę znaną z powieści Dickensa.

Oznacza to, że zamiast opowieści o przemianie zgorzkniałego skąpca w czasie jednej wigilijnej nocy, widzowie zobaczą historię, która ma wyjaśnić, jak Scrooge stał się człowiekiem, którego poznajemy na początku książki. Na razie twórcy nie zdradzają, czy film będzie zawierał elementy horroru, choć wybór Ti Westa jako reżysera sprawił, że takie spekulacje pojawiły się niemal natychmiast po zapowiedzi projektu.

Obok Johnny'ego Deppa w filmie występują również Ian McKellen, Andrea Riseborough, Daisy Ridley, Rupert Grint oraz Tramell Tillman. Dla Deppa będzie to jedna z najgłośniejszych hollywoodzkich premier od czasu jego głośnego procesu z Amber Heard. Aktor pojawił się także niespodziewanie na tegorocznym Comic-Conie, gdzie wystąpił już w kostiumie Ebenezera Scrooge'a, promując nową produkcję.

GramTV przedstawia:

Scenariusz napisał Nathaniel Halpern, znany z pracy przy serialach Legion i Opowieści z Pętli. Film Ebenezer trafi do kin 13 listopada 2026 roku. Pytanie tylko, czy twórcom uda się tchnąć nowe życie w historię, która doczekała się już setek filmowych i telewizyjnych adaptacji. To właśnie oryginalne podejście do losów Scrooge'a może okazać się największym atutem tej produkcji.

Ebenezer
Ebenezer

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/23/ti-wests-ebenezer-unveils-first-poster-with-johnny-depp-as-scrooge

Tagi:

Popkultura
trailer
zwiastun
kino
Hollywood
aktor
Johnny Depp
nowy film
Ti West
Opowieść wigilijna
Ebenezer
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112