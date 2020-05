Scena z prezentacji Unreal Engine 5 na PS5 została odtworzona w grze Dreams, pokazując niezwykłe możliwości edytora

News

Maria Wawrzyniak ,

Prezentacja silnika Unreal Engine 5 została w części (jedna z jej scen, jeśli już mamy być dokładni) odtworzona w grze Dreams – i wygląda to naprawdę niesamowicie.

Na pewno kojarzycie tegoroczną grę Dreams, która zadebiutowała w lutym wyłącznie na konsoli PlayStation 4. To bardzo nietypowy sandboks, który pozwala graczom na stworzenie absolutnie wszystkiego. Dziś mamy również coś wyjątkowego – Martin Nebelong udostępnił niedawno na swoim kanale bardzo krótki film, prezentując jedną ze scen z pokazu silnika Unreal Engine 5 na PlayStation 5, tyle że w grze Dreams. Poniżej znajdziecie materiał, a także kulisy powstawania projektu. Ten, trzeba przyznać, prezentuje się naprawdę zacnie. A gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że całość powstała zaledwie w ciągu dwóch godzin… Zobaczcie sami.

https://youtu.be/IvRuCyZB0eo

https://youtu.be/2HBBh8O1xpk

Zainteresowanych odsyłamy również do naszej osobnej wiadomości dotyczącej wspomnianego już pokazu silnika Unreal Engine 5. Silnik obsługuje nie tylko konsole nowej generacji (PlayStation 5 i Xbox Series X), ale również konsole obecnej generacji (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch), a także komputery osobiste z systemami Windows oraz Mac, a nawet urządzenia mobilne z systemami iOS i Android. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się również, że korzystanie z Unreal Engine 5 w celach komercyjnych będzie bezpłatne dla wszystkich deweloperów do momentu uzyskania kwoty miliona dolarów przychodu brutto z gier stworzonych na bazie technologii.